Sjukfrånvaron ökar igen i kommunen: "Ser inte bra ut"

Den totala sjukfrånvaron i kommunen ökar igen. Från 6,8 procent 2024 till 7,16 procent 2025. – Vi jobbar med det nu och måste jobba med det ännu mer, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Efter att under flera års tid gått åt rätt håll syns nu ett trendbrott vad gäller sjukskrivningarna i kommunen. Det visar det senaste personalbokslutet, som kommunstyrelsen fick redovisat för sig i juni.

Den totala sjukfrånvaron hamnade på 7,16 procent förra året, vilket går att jämföra med 6,8 procent 2024. Sjukfrånvaron är klart högre bland kvinnor än män. Korttidssjukfrånvaron, alltså 14 dagar eller färre, låg på 3,86 procent jämfört med 3,7 procent året innan.

Långtidssjukfrånvaron, som är över 90 dagar, låg på 1,92 procent. Det var visserligen en minskning från 2,1 procent 2024. När det gäller frånvaro mellan 15 och 90 dagar, har det ökat från 1,0 procent till 1,38 procent.

Värst är sjukfrånvaron inom socialförvaltningen. Där låg det på 9,3 procent mot 8,7 procent året innan. Både korttidsjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har ökat.

Bekymmersamt enligt oppositionen

Frisktalet, som kommunen gärna pratar om, hamnade på 45,5 procent. Villkoren för det är att man som medarbetare ska ha haft max fem sjukdagar vid max tre sjuktillfällen. 2024 var den siffran 56,6 procent.

Sjukfrånvaron kostar naturligtvis åtskilliga miljoner för kommunen.

– Det är ett bekymmersamt läge. Vi har väldigt mycket korttidsfrånvaro och låga frisktal. Det är något vi måste komma till rätta med. Det blir kostsamt att ha så mycket personal som inte mår bra på arbetet, säger oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

Vad tänker du att man kan göra åt det?

– Vi behöver tydliga mål som är mätbara. Vi får ge uppdrag för att komma till rätta med det. Man har stoppat in en miljon, men inte varit tydlig med vad man vill göra med den. Vi kommer återkomma om det här längre fram, när vi närmar oss valet.

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"Behöver friskare personal"

Inte heller kommunstyrelsens ordförande, Eva Kindstrand Ströberg (S), är belåten över utvecklingen.

– Vi jobbar med det nu och måste jobba med det ännu mer. Vi behöver friskare och mer vålmående personal, säger hon.

Vad kan ni göra åt det?

– Det ser inte bra ut, men vi vet i vilka åldrar man är mest sjukskriven och vi jobbar redan i dag med friskfaktorer tillsammans med Sunt arbetsliv och med vår personal i grupper. Vi behöver steppa upp det arbetet ytterligare. Det ser vi ger resultat, men vi behöver ha det som ett mer ordinarie arbetssätt.

Varför ser det ut så här?

– Det är ett långsiktigt arbete och det handlar om att hålla i och hålla ut.

"Har täta kontakter"

Kommunalrådet nämner att nyttjandet av friskvårdsbidraget har ökat. Anställda erbjuds friskvårdsbidrag med 2 000 kronor per år sedan i år. Tidigare låg det på 1 000 kronor per år. Under förra året ökade nyttjandegraden till 55 procent mot 46 procent som det var 2024.

– Vi behöver fortsätta följa det. Stiger det tio till 20 procent till, då ser jag framför mig att vi kan öka det ytterligare. Med friskare och mer välmående personal, desto piggare och gladare är våra medarbetare också.

Varför tror du att sjukfrånvaron ökar?

– Det är många olika delar i det och det har varit turbulenta år. Vi är människor och vi påverkas av det som händer. En del gör det inte, men många påverkas. Vi är en stor organisation med över 1 500 medarbetare och vi är alla olika personer. Vi får gå ned på enhetsnivån, lyssna in och vara lyhörda. Vi måste ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att vilja och orka vara på jobbet. Vissa verksamheter har kommit långt och förhoppningsvis kan det spilla över även på andra verksamheter. Vi ska ge ännu bättre förutsättningar från politiken.

Vad kan det innebära?

– Verksamheterna får säga det, om de behöver extra förutsättningar. Men det kan handla om antal medarbetare i varje arbetsgrupp eller under en chef. Det kan vara schemaläggning. Vi gav arbetsskor och det gör att både kroppen och ryggen mår bättre. Det är sådana saker som i det lilla kan påverka och vi har täta kontakter.

Är du förvånad över att det ser ut så här?

– Lite förvånad är jag. Man har förhoppningen om att det ska gå ännu fortare, men jag är lite ivrig också. Det är tålamod det handlar om.