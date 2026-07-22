Hilda Helmersson (C) om våld i ungas nära relationer: "Mörkertalet är stort”

Besöksrummet på kvinnojouren pryds av tavlor på Pippi och andra uppiggande motiv. Foto: Helena Erngård

Hilda Helmersson, distriktsordförande Centerpartiets ungdomsförbund, medverkade under Centerns politikerbesök på Kalmar kvinnojour. Hon menar att ungdomar behöver mötas och prata om de här svåra frågorna. Foto: Helena Erngård

Efter ett besök på Kvinnojouren i Kalmar efterlyser Hilda Helmersson (C) större insatser mot våld i ungas nära relationer.

— Ungdomar behöver mötas och prata om de här svåra frågorna, säger Hilda Helmersson.

Hilda Helmersson, distriktsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, slår sig ner i en soffa i Kalmar kvinnojour. Hon har varit med under politikerbesöket på Kalmar kvinnojour när partiledare Elisabeth Thand Ringqvist var på besök under måndagen där diskussionen om våld i nära relationer var i fokus. Hon är de ungas röst, och vill deras bästa.

Vad ser du som behöver göras inom området?

— Det är otroligt viktigt och ungdomar behöver mötas och prata om de här svåra frågorna, säger Hilda Helmersson.

Vikten av samtal mellan ungdomar

Hilda Helmesson betonar vikten av att skapa forum där unga kan mötas och prata om frågorna. Hon framhåller samtalens kraft som ett sätt att både hantera och förebygga våld i relationer.

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Mörkertalet är troligen stort

På frågan om omfattningen av våld i relationer bland unga svarar Hilda att exakta siffror är svåra att ange.

— Tyvärr tror jag att det är stort.

Prioriteringar och förväntningar

Hilda vill öka antalet samtal bland unga och understryker vikten av att stödja organisationer som arbetar med dessa frågor så att de kan utöka sin verksamhet. Hon har höga förväntningar på Elisabeth i riksdagen och tror att hon kommer att lyfta frågorna på lagstiftningsnivå.

Ämnet får inte hamna i skymundan

Hilda poängterar också att frågor om ungas psykiska hälsa lätt hamnar i skymundan och inte diskuteras tillräckligt ofta.

— Det är avgörande att fortsätta lyfta de här frågorna för att åstadkomma verklig förändring. De hamnar lätt i skymundan.



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