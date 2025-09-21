21 september 2025
RESULTAT: Så gick det i de olika klasserna i Ulfveloppet

Närmare 150 personer sprang Ulfveloppet.

SPORT 21 september 2025 21.30

Cirka 150 personer deltog i de olika klasserna i Ulfveloppet idag. Här är resultatlistorna för de klasser som sprang minst 4 kilometer. 

  Män 4 km      
         
1 Maksim Nikitiuk Oskarshamns RC 00:17:01
2 Per Larsson Västerviks OK 00:17:09
3 Rasmus af Ekenstam Sjösätter 00:18:02
4 Joakim Allard Oskarshamns SK 00:19:27
5 Christian Karlsson Blackstad IF 00:20:02
6 Jake Gustafsson Södra Vi IF 00:20:18
7 Mattias af Ekenstam Sjösätter 00:21:35
8 Magnus Fredriksson Gamleby OK 00:22:55
9 Mattias Hansson Södra Vi IF 00:23:01
10 Anton Envall Södra Vi IF 00:24:01
11 Simon Elgstrand Vimmerby 00:24:15
12 Christopher Åkerman Grönsved 00:25:17
13 Christoffer Johansson Södra Vi 00:25:18
14 Hannes Jutterdal Degerman Blackstad IF 00:25:34
15 Henrik Liljedahl Djursdala SK 00:25:43
16 Nils-Allan Torstensson Hultsfreds LK 00:25:54
17 Stefan Ringström Vimmerby 00:26:01
18 Casplan Erenlöf Spindler Vimmerby 00:26:57
19 Stig Jonsson Kisa SK 00:28:23
20 Erling Djurstedt Djursdala SK 00:28:56
21 Jörgen  Carlsson Vimmerby 00:32:33
22 Kent Andersson Södra Vi IF 00:32:48
         
  Män 10 km      
         
1 Fredrik Nilsson FN Skogsservice 00:40:08
2 Joakim Erenlöf Vimmerby 00:41:28
3 Freddy Petersson Gamleby OK 00:41:42
4 Magnus Lövgren Oskarshamns RC 00:42:55
5 Nils Rydenfalk Hultsfred LK 00:43:45
6 Fredrik Lundqvist IK Sisu 00:44:04
7 Martin  Brorsson Södra Vi IF 00:44:28
8 Alvvdas Urniezius Ankarsrums OK 00:44:40
9 Emil Samuelsson Vimmerby 00:45:48
10 Fredrik Hallberg Tjust Bike and Running 00:46:07
11 Sebastian Andersson Hisings Kärra 00:46:58
12 Karl Eklund Södra Vi IF 00:47:12
13 Marcus Källgren TBRC 00:49:33
14 Anders Degerman Blackstad IF 00:49:43
15 Johan Andersson Gamleby OK 00:50:09
16 Per Svensson Blackstad IF 00:50:23
17 Henric Cederholm Vimmerby 00:51:02
18 Alexander Sunesson Kvillsfors 00:58:02
19 Sören Reichenberger Södra Vi 00:58:13
20 Per Ekenger Gamleby OK 01:02:23
21 Kim Johansson   01:03:31
         
  Kvinnor 4 km      
         
1 Linnea Andersson Hisings Kärra 00:22:09
2 Ann-Katrin Lundqvist IK Sisu 00:22:17
3 Sara Stridh Djursdala 00:24:16
4 Hanna  Karlsson Vimmerby 00:24:16
5 Frida Jarl Vassmolösa 00:24:39
6 Emma Köhler Horn 00:25:03
7 Jannik Milton Djursdala 00:25:10
8 Beata Ringström Vimmerby 00:25:47
9 Susanne Zetterström MM SKI 00:28:33
10 Johanna Spindler Vimmerby 00:29:02
11 Jeanette  Andersson Horn 00:29:41
12 Ann Samuelsson Ankarsrums OK 00:29:49
13 Wilma Pettersson Vimmerby 00:30:20
14 Jennie Agebjörn IFK Tuna 00:30:24
15 Sara Carlstedt Gamleby OK 00:31:08
16 Ingela Andersson Hisings Kärra 00:32:48
17 Elin Andersson Södra Vi IF 00:32:52
18 Emelie Petersson Oskarshamns SK 00:34:26
19 Sandra Agebjörn Vimmerby 00:35:00
         
  Kvinnor 10 km      
         
1 Maria Örnvall Tjust B&RC 00:49:44
2 Fanny Lampert Silverdalen 00:49:54
3 Stina Dolk  Gamleby OK 00:50:17
4 Hanna Lundqvist IK Sisu 00:50:31
5 Anna Fabisch IK Sisu 00:52:03
6 Hanna Zätterman Gamleby OK 00:54:39
7 Cecilia Kåremyr WERK 00:55:29
8 Annie Hermansson Djursdala SK 00:55:49
9 Lovisa Törnlöf Hultsfred 00:58:03
10 Felicia Blom Vimmerby 00:58:23
11 Anna Reichenberger Södra Vi 00:59:54
12 Elin Andersson Gamleby OK 00:59:56
13 Helen Gunnarsson Vimmerby 01:00:43
14 Frida Samuelsson Vimmerby 01:02:54
15 Elin  Ohlsén WERK 01.03.48
16 Anna Karlsson   01:03:59
17 Ingrid Jernberg Tjust BRC 01:04:05
18 Karin Hägg Spindler Vimmerby 01:05:17
19 Magdalena Andersson Vimmerby 01:05:24
20 Martina Sundberg Västerviks OK 01:12:02
21 Susanne Lindersson Tjust distans 01:13:35
22 Annelie Pettersson Tjust distans 01:13:43
23 Sara Svensson Djursdala 01:17:02
         
  Flickor födda 2011-12      4 km
         
1 Alma Lundqvist IK Sisu 00:19:42
2 Ellen Lundahl Djursdala SK 00:27:53
         
  Pojkar födda 2011-12     4 km
         
1 Emil Lundqvist IK Sisu 00:18:17
2 Simon Lundqvist IK Sisu 00:19:20
3 Wilgot Djurstedt Djursdala 00:28:55

Här kan du läsa vårt reportage från arrangemanget. 

