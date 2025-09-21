RESULTAT: Så gick det i de olika klasserna i Ulfveloppet

Närmare 150 personer sprang Ulfveloppet.
|
|Män 4 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|Maksim
|Nikitiuk
|Oskarshamns RC
|00:17:01
|2
|Per
|Larsson
|Västerviks OK
|00:17:09
|3
|Rasmus
|af Ekenstam
|Sjösätter
|00:18:02
|4
|Joakim
|Allard
|Oskarshamns SK
|00:19:27
|5
|Christian
|Karlsson
|Blackstad IF
|00:20:02
|6
|Jake
|Gustafsson
|Södra Vi IF
|00:20:18
|7
|Mattias
|af Ekenstam
|Sjösätter
|00:21:35
|8
|Magnus
|Fredriksson
|Gamleby OK
|00:22:55
|9
|Mattias
|Hansson
|Södra Vi IF
|00:23:01
|10
|Anton
|Envall
|Södra Vi IF
|00:24:01
|11
|Simon
|Elgstrand
|Vimmerby
|00:24:15
|12
|Christopher
|Åkerman
|Grönsved
|00:25:17
|13
|Christoffer
|Johansson
|Södra Vi
|00:25:18
|14
|Hannes
|Jutterdal Degerman
|Blackstad IF
|00:25:34
|15
|Henrik
|Liljedahl
|Djursdala SK
|00:25:43
|16
|Nils-Allan
|Torstensson
|Hultsfreds LK
|00:25:54
|17
|Stefan
|Ringström
|Vimmerby
|00:26:01
|18
|Casplan
|Erenlöf Spindler
|Vimmerby
|00:26:57
|19
|Stig
|Jonsson
|Kisa SK
|00:28:23
|20
|Erling
|Djurstedt
|Djursdala SK
|00:28:56
|21
|Jörgen
|Carlsson
|Vimmerby
|00:32:33
|22
|Kent
|Andersson
|Södra Vi IF
|00:32:48
|
|
|
|
|
|
|Män 10 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|Fredrik
|Nilsson
|FN Skogsservice
|00:40:08
|2
|Joakim
|Erenlöf
|Vimmerby
|00:41:28
|3
|Freddy
|Petersson
|Gamleby OK
|00:41:42
|4
|Magnus
|Lövgren
|Oskarshamns RC
|00:42:55
|5
|Nils
|Rydenfalk
|Hultsfred LK
|00:43:45
|6
|Fredrik
|Lundqvist
|IK Sisu
|00:44:04
|7
|Martin
|Brorsson
|Södra Vi IF
|00:44:28
|8
|Alvvdas
|Urniezius
|Ankarsrums OK
|00:44:40
|9
|Emil
|Samuelsson
|Vimmerby
|00:45:48
|10
|Fredrik
|Hallberg
|Tjust Bike and Running
|00:46:07
|11
|Sebastian
|Andersson
|Hisings Kärra
|00:46:58
|12
|Karl
|Eklund
|Södra Vi IF
|00:47:12
|13
|Marcus
|Källgren
|TBRC
|00:49:33
|14
|Anders
|Degerman
|Blackstad IF
|00:49:43
|15
|Johan
|Andersson
|Gamleby OK
|00:50:09
|16
|Per
|Svensson
|Blackstad IF
|00:50:23
|17
|Henric
|Cederholm
|Vimmerby
|00:51:02
|18
|Alexander
|Sunesson
|Kvillsfors
|00:58:02
|19
|Sören
|Reichenberger
|Södra Vi
|00:58:13
|20
|Per
|Ekenger
|Gamleby OK
|01:02:23
|21
|Kim
|Johansson
|
|01:03:31
|
|
|
|
|
|
|Kvinnor 4 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|Linnea
|Andersson
|Hisings Kärra
|00:22:09
|2
|Ann-Katrin
|Lundqvist
|IK Sisu
|00:22:17
|3
|Sara
|Stridh
|Djursdala
|00:24:16
|4
|Hanna
|Karlsson
|Vimmerby
|00:24:16
|5
|Frida
|Jarl
|Vassmolösa
|00:24:39
|6
|Emma
|Köhler
|Horn
|00:25:03
|7
|Jannik
|Milton
|Djursdala
|00:25:10
|8
|Beata
|Ringström
|Vimmerby
|00:25:47
|9
|Susanne
|Zetterström
|MM SKI
|00:28:33
|10
|Johanna
|Spindler
|Vimmerby
|00:29:02
|11
|Jeanette
|Andersson
|Horn
|00:29:41
|12
|Ann
|Samuelsson
|Ankarsrums OK
|00:29:49
|13
|Wilma
|Pettersson
|Vimmerby
|00:30:20
|14
|Jennie
|Agebjörn
|IFK Tuna
|00:30:24
|15
|Sara
|Carlstedt
|Gamleby OK
|00:31:08
|16
|Ingela
|Andersson
|Hisings Kärra
|00:32:48
|17
|Elin
|Andersson
|Södra Vi IF
|00:32:52
|18
|Emelie
|Petersson
|Oskarshamns SK
|00:34:26
|19
|Sandra
|Agebjörn
|Vimmerby
|00:35:00
|
|
|
|
|
|
|Kvinnor 10 km
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|Maria
|Örnvall
|Tjust B&RC
|00:49:44
|2
|Fanny
|Lampert
|Silverdalen
|00:49:54
|3
|Stina
|Dolk
|Gamleby OK
|00:50:17
|4
|Hanna
|Lundqvist
|IK Sisu
|00:50:31
|5
|Anna
|Fabisch
|IK Sisu
|00:52:03
|6
|Hanna
|Zätterman
|Gamleby OK
|00:54:39
|7
|Cecilia
|Kåremyr
|WERK
|00:55:29
|8
|Annie
|Hermansson
|Djursdala SK
|00:55:49
|9
|Lovisa
|Törnlöf
|Hultsfred
|00:58:03
|10
|Felicia
|Blom
|Vimmerby
|00:58:23
|11
|Anna
|Reichenberger
|Södra Vi
|00:59:54
|12
|Elin
|Andersson
|Gamleby OK
|00:59:56
|13
|Helen
|Gunnarsson
|Vimmerby
|01:00:43
|14
|Frida
|Samuelsson
|Vimmerby
|01:02:54
|15
|Elin
|Ohlsén
|WERK
|01.03.48
|16
|Anna
|Karlsson
|
|01:03:59
|17
|Ingrid
|Jernberg
|Tjust BRC
|01:04:05
|18
|Karin
|Hägg Spindler
|Vimmerby
|01:05:17
|19
|Magdalena
|Andersson
|Vimmerby
|01:05:24
|20
|Martina
|Sundberg
|Västerviks OK
|01:12:02
|21
|Susanne
|Lindersson
|Tjust distans
|01:13:35
|22
|Annelie
|Pettersson
|Tjust distans
|01:13:43
|23
|Sara
|Svensson
|Djursdala
|01:17:02
|
|
|
|
|
|
|Flickor födda 2011-12
|
|
|4 km
|
|
|
|
|
|1
|Alma
|Lundqvist
|IK Sisu
|00:19:42
|2
|Ellen
|Lundahl
|Djursdala SK
|00:27:53
|
|
|
|
|
|
|Pojkar födda 2011-12
|
|
|4 km
|
|
|
|
|
|1
|Emil
|Lundqvist
|IK Sisu
|00:18:17
|2
|Simon
|Lundqvist
|IK Sisu
|00:19:20
|3
|Wilgot
|Djurstedt
|Djursdala
|00:28:55
Här kan du läsa vårt reportage från arrangemanget.