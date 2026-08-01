Mörlunda tillbaka i cupen efter långt uppehåll – bor tillsammans på camp

När det inte är matcher så lagar de mat tillsammans, umgås och kör olika uteaktiviteter. Foto: Privat

Det var glada spelare och ledare från Mörlunda GIF efter att första matchen i Bullerby Cup spelats. Foto: Sara Åstrand

Mörlunda GIF är tillbaka i Bullerby Cup efter många års uppehåll. Efter den första matchen var det energiska spelare i P11 som hoppas på många vinster under dagarna, men även annat skoj under deras vistelse på "Mörlunda camp".

När Mörlunda GIF P11:s första match i torsdags på Bullerby Cup blåstes av sprang alla till vattenhinkarna. Det blev ett smått vattenkrig i den heta julisolen vid Bruksvallen i Storebro innan killarna var redo för en lagbild.

”Vill bli proffs”

Målvakten Ludvig har spelat fotboll i sex år och gjorde många fina räddningar under matchen. Han är mycket nöjd med insatsen hittills.

– Det kändes skitbra, säger han och hoppas på att hålla nollan i helgen.

De unga fotbollsspelarna är glada över att spela Bullerby Cup.

– Det kändes bra efter matchen, säger Melker som likt sin lagkamrat Feras hoppas på vinst de kommande dagarna.

Det finns inga små drömmar i Mörlunda-laget.

– Jag vill bli proffs i fotboll, säger Noah, som spelar vänsterback/högerback.

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Träningsflitiga spelare

Ledarna för Mörlunda GIF P11 är Maria Robertsson och Markus Kilveus, som tränat laget i ungefär tre år. Det är 15 flitiga spelare i laget, som har laddat upp mycket inför cupen.

– Vi har tränat och tränat. Mycket i alla väder. De är väldigt träningsflitiga i det här laget, de är på alla träningar och det är otroligt många varje träning, säger Maria Robertsson.

Hon spelade själv i Bullerby Cup när hon var barn och tycker att det bästa är gemenskapen.

– För oss blir det väldigt nära, men sen är det gemenskapen runt omkring som är det bästa. Cuper blir lite mer än att spela en match. Nu blir det mer en sammanhållning i gruppen när vi är så många.

Länge sen Mörlunda GIF var med

Varken ledarna eller föräldrarna kommer fram till något bra svar om när Mörlunda var med senast i Bullerby Cup, så det var minst sagt några år sedan.

– Det var flera år som vi inte hade en ungdomsverksamhet i Mörlunda GIF, så det är därför man inte varit på så länge tänker jag, säger Maria Robertsson.

Maria Robertsson tycker det är jättekul att ungdomsfotbollen är tillbaka i Mörlunda.

– Sen var grabbarna sugna på att åka på cup, så då sa vi att vi kör stort här.

Bor tillsammans på "Mörlunda camp"

Inför helgen har cup-känslan varit viktig att uppnå. Laget bor tillsammans på en gård i Nyshult utanför Vimmerby, där familj också är välkomna att sova över. "Mörlunda camp" skedde även 2004 och Maria Robertsson tycker det är fint att campen kan anordnas nu igen.

– Alla spelare och föräldrar har blivit tillfrågade om man vill sova över här och så har vi som en liten camp-gård här ute.

Gården tillhör en förälder i laget, Carl Hultmans familj. Man får komma och gå som man vill, men det är nio av spelarna som ska sova alla nätter.

– Det är en gård vi bor på, sen har vi några husvagnar och några tält. Sen bor laget i ett militärtält tillsammans och familjerna bor runt omkring. Och så lagar vi mat ihop, badar och spelar olika uteaktiviteter tillsammans, säger Maria Robertsson.

Vad är dina förväntningar inför dagarna?

– Att vi ska ha roligt tillsammans och ha humöret uppe. Sen är det såklart kul att vinna, men det är inte det som är huvudsyftet, utan det är att vi ska ha roligt tillsammans. Och att de ska få utvecklas och få minnen för livet.