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Blau-Weiss

Blau-Weiss från Hohen Neuendorf utanför Berlin spelade för andra gången på Bullerby Cup. Foto: Stefan Härnström

Tjejerna från Tyskland trivs på Bullerby Cup

FOTBOLL 01 augusti 2026 14.30

 Blau-Weiss Hohen Neuendorf är en klubb strax utanför Berlin och för andra gången så spelar deras F13-lag i Vimmerby. En kul resa och ett äventyr mer än att vinna är inställningen.

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 Deras första match på torsdagen var en utmaning, Vadstena IF visade sig ett strå vassare och vann med 0 - 1. I alla fall var det mest glada miner i laget och tjejerna och tränarna svarade att det mest var kul att komma hit och spela för andra gången.

 Vimmerby IF har för övrigt haft med ett F13-lag i turneringen man är med och anordnar hemma i Tyskland. Så även VIF är bekanta med de blå-vita från Tyskland.

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