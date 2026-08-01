Tjejerna från Tyskland trivs på Bullerby Cup

Blau-Weiss Hohen Neuendorf är en klubb strax utanför Berlin och för andra gången så spelar deras F13-lag i Vimmerby. En kul resa och ett äventyr mer än att vinna är inställningen.

Deras första match på torsdagen var en utmaning, Vadstena IF visade sig ett strå vassare och vann med 0 - 1. I alla fall var det mest glada miner i laget och tjejerna och tränarna svarade att det mest var kul att komma hit och spela för andra gången.

Vimmerby IF har för övrigt haft med ett F13-lag i turneringen man är med och anordnar hemma i Tyskland. Så även VIF är bekanta med de blå-vita från Tyskland.