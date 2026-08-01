FORWARD KLAR FÖR VIMMERBY HOCKEY

Vimmerby Hockey har presenterat ännu en värvning. Tidigt i våras förekom det uppgifter om att han skulle till VH och nu är det helt bekräftat.

Det rör sig om forwarden Max Karlsson, som spenderade den förra säsongen i Västerås IK. Där blev det tio poäng på 46 matcher. Han är ursprungligen från Tingsryd och spelade delar av sin juniorhockey i Rögle.

21-åringen släpptes på lördagen som Vimmerby Hockeys senaste värvning. Han har spelat i både SHL och Hockeyallsvenskan under sina år i Västerås och Rögle.

– Vi är riktigt glada att Max väljer Vimmerby Hockey. Han har fart, skicklighet och en stark tävlingsinstinkt. Vi tror att han har mycket mer att ge och vill ge honom förtroendet att fortsätta driva sin utveckling här, säger sportchefen Pelle Johansson till klubbens sociala medier.

Max Karlsson är glad över att komma till Vimmerby efter en tuff säsong i Västerås.

– Resultaten gick inte med oss, men det var lärorikt. Nu är det Vimmerby som gäller och det ska bli kul att komma hit. Det känns fantastiskt kul och spännande, och jag har fått en jättebra bild av föreningen och staden. Jag ser fram emot att komma hit. Jag vill ta ett steg till från förra året och det vore kul att spela slutspel med Vimmerby, det vore grymt roligt, säger han.

Max Karlsson beskriver sig själv som en tvåvägscenter, som vill vara delaktig i både det offensiva och defensiva spelet.