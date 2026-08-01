FINALKLART: Dessa lag kan vinna Bullerby Cup-guld

Glädje och besvikelse. Om vartannat. Det är så det blir i en fotbollscup. Foto: Simon Henriksson

Bara timmar återstår nu av årets stora ungdomsturnering Bullerby Cup nere på Ceosvallen och i Storebro. Många lag har haft chansen att ta hem cupen, men nu står det mellan två lag i både F- och P13-klassen.

I F13 spelas finalen mellan Tenhults IF och Ystads IF FF 2. Den tar sin början på C91 klockan 17.00. Samtidigt spelar Madesjö IF och Lörby IF om bronsmedaljen på planen bredvid.

Vimmerby IF, som föll mot Madesjö i går, spelar match om femteplatsen mot Habo IF klockan 17.00 på C93. Västerviks FF spelar också placeringsmatch i A-slutspelet och det mot Ystads IF FF 1 klockan 17.00 på C94.

I P13-klassen blir det en helskånsk final. Ja, till och med mellan två lag från samma förening. Det är Veberöds AIF 1 och Veberöds AIF 2 som gör upp om guldet klockan 17.00 på C91. Bronsmatchen spelar Västerviks FF 2 mot IF Eksjö Fotboll 2 och den inleds samma tid på C92. VFF föll med 1-2 i sin semifinal mot ett av Veberödslagen. Västerviks FF 1 spelar också placeringsmatch i A-slutspelet och de möter Nybro IF.

Förra året var det lite mer intressant ur lokal synvinkel. Då spelade nämligen två VIF-lag final, ett vardera på flick- pch pojksidan.

Fler matcher

I B-slutspelets final spelade Hultsfreds FK vid 15.00 mot Habo IF. Vi återkommer till hur det gick i vår sammanfattning av dagen senare.

På pojksidan spelar också Vimmerby IF 2 placeringsmatch nu vid 16 mot Väskinde AIS på C93. I C-slutspelets final föll Vimmerby IF 1 mot BK Ljungsbro/Wreta 2 med 3-2 tidigare i dag.