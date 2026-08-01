01 augusti 2026
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Se stort bildspel från lördagen – är någon du känner med?

FOTBOLL 01 augusti 2026 16.24

Bullerby Cup är inne på sina allra sista timmar. Ännu finns chans att göra drömmålet, skapa oförglömliga minnen och kanske göra en otrolig glidtackling.

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Simon Henriksson har varit ute på fältet och försökt fånga de där känslorna man vill åt. Kolla in hans galler här ovan.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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