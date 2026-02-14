Mardrömssträcka för Ebba i stafetten – ändå medalj till Sverige

Efter två fall och en sönderslagen skida tappade Ebba Andersson en och en halv minut på sin stafettsträcka och föll från första till åttonde plats. Storfavoriten Sverige fick till slut ändå med sig en OS-medalj.

Ebba Andersson fick annars bästa tänkbara utgångsläge på sin andrasträcka efter att Linn Svahn skickat ut henne i ledning, sju sekunder före Norge.

Men redan någon kilometer in på sträckan var Norge ifatt, Ebba ramlade i en kurva och var helt plötsligt tio sekunder efter. När mindre än en kilometer var kvar att köra var det dags för fall nummer två. En osäker, stel och plogande Ebba Andersson kraschade vådligt i en utförskörning, slog en framåtvolt och slog sönder sin ena skida. Det dröjde en bra stund innan hon fick en ny skida och när den otröstliga svenskan växlade över till Frida Karlsson var Sverige på åttonde plats, en minut och 18 sekunder efter ledande Norge – och gulddrömmarna så klart borta.

Efter två starka avslutande sträckor av Frida Karlsson och Jonna Sundling, där den senare körde in 18 sekunder på finskan Jasmin Joensuu och sedan enkelt plockade ner henne under de sista två kilometerna, kunde Sverige till slut ändå bärga ett OS-silver, drygt 50 sekunder efter Norge. Noterbart är att de svenska tjejerna var snabbast på tre av fyra sträckor.

Detta var Sveriges nionde medalj i den pågående olympiska spelen.