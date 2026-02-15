SARAS SILVERGLÄDE – NY OS-MEDALJ TILL SVERIGE

En strålande glad Sara Hector (till höger) tillsammans med Thea Louise Stjernesund och Federica Brignone. Foto: Bildbyrån

Tidigare i dag körde Martin Ponsiluoma hem OS-guld i skidskytte. Dagens andra svenska medalj säkrade just Sara Hector som fick dela silvret med norskan Thea Louise Stjernesund

Hector och norskan delade fjärdeplatsen efter det första åket. I det andra åket skedde det helt osannolika att de återigen hade exakt samma tid.

När italienskan Sofia Goggia och tyskan Lena Duerr inte lyckades slå den svensk/norska duon var det klart med minst ett silver.

Vann tävlingen gjorde suveräna hemmaåkaren Federica Brignone som ledde efter det första åket och inte hade några problem i det andra. Segermarginalen blev drygt sex tiondelar.

Detta var Sveriges elfte medalj i detta OS, och vi avancerar nu till fjärde plats i medaljligan.