SARAS SILVERGLÄDE – NY OS-MEDALJ TILL SVERIGE

En strålande glad Sara Hector (till höger) tillsammans med Thea Louise Stjernesund och Federica Brignone.
Foto: Bildbyrån
Hector och norskan delade fjärdeplatsen efter det första åket. I det andra åket skedde det helt osannolika att de återigen hade exakt samma tid.
När italienskan Sofia Goggia och tyskan Lena Duerr inte lyckades slå den svensk/norska duon var det klart med minst ett silver.
Vann tävlingen gjorde suveräna hemmaåkaren Federica Brignone som ledde efter det första åket och inte hade några problem i det andra. Segermarginalen blev drygt sex tiondelar.
Detta var Sveriges elfte medalj i detta OS, och vi avancerar nu till fjärde plats i medaljligan.