Småland är Sveriges bästa region för gravelcykling – igen: "Väldigt roligt"

Josie Lorie kom trea i sin klass på gravel-VM 2025 och besökte Småland Gravel i fjol. Foto: Chris Lanaway

Hjalmar Hultgren från Kalmar representerar Abloc som arrangerar Lönneberga Gravel tillsammans med Småland Gravel. Foto: Chris Lanaway

Småland är en mycket uppskattad miljö för cykelentusiasterna. Foto: Chris Lanaway

För andra året i rad har de småländska vägarna i Vimmerby, Eksjö och Hultsfred röstats fram som Sveriges bästa för gravelcykling. Det är läsarna på cykelsajten Happyride som har utsett vinnaren. – Väldigt kul. Ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt och extra roligt när det är folk som förmodligen själva har varit här och cyklat, säger Robert Glader på Småland Gravel.

Småland Gravel drog igång 2022 som ett samarbete mellan Eksjö, Hultsfred och Vimmerby.

– Det är fantastiskt vackert här. Givetvis finns det fin cykling på andra ställen i Sverige också, men de som har varit här är överens om att det här är något alldeles extra, säger Robert Glader på Småland Gravel.

"Finns en jättepotential"

Något som utmärker Smålandsregionen är de hårdpackade grusvägarna med vad entusiasterna kallar "sportgrus".

– Det skiljer oss från gravelcykling ute i Europa där det ofta är löst grus med mycket stenar och hål i marken. Här är i stort sett alla vägar nästan som asfaltsbeläggning fast det är grus och går att cykla fort på. En utländsk och meriterad cyklist kallade det "champagne gravel", säger Glader.

Nyligen gästades Småland Gravel av Josie Lorie, trea i gravel-VM i sin klass, som gav följande betyg:

"Grusvägarna här är ärligt talat på en helt annan nivå; det är snabbt, böljande och tar aldrig slut. Jag har inte upplevt något liknande".

Själv ser Robert Glader en stor potential för gravelcyklingen.

– Rent turistekonomiskt finns en jättepotential. Många av cyklisterna som kommer hit är kapitalstarka och cyklingen har utvecklats enormt ute i Europa och även hos gemene man. Vill man kunna cykla både lite stig, asfalt och grus är en gravelcykel ett väldigt uppskattat alternativ.

En unik mix

Flera rutter passerar miljöer som har inspirerat Astrid Lindgrens berättelser och i september arrangeras eventet Lönneberga Gravel.

"En unik mix av högklassigt "sportgrus", djup tystnad och småländsk kultur placerar återigen Småland Gravel på tronen som Sveriges bästa cykelupplevelse", skriver Småland Gravel i ett pressmeddelande.