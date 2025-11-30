Han vill synliggöra alla ideella insatser som görs: ”Kommunen kan gå före”

Robert Glader har själv varit aktiv i föreningslivet i åratal. Nu önskar han att kommunen ska räkna ut vad de ideella insatserna som görs betyder här. – Jag tror det skulle göra mycket med stoltheten hos de här människorna, säger Storebrobon.

Varje dag görs stora ideella insatser runt om i landet och förstås i alla föreningar bara här i Vimmerby kommun. Det här vill Storebrobon och mångårige föreningslivsengagerade Robert Glader ta fasta på och uppmärksamma mer här.

Han föreslår därför i ett medborgarförslag att kommunen på ett ekonomiskt sätt ska synliggöra alla ideella insatser som görs i kommunen i form av att redovisa timmarna och räkna ut det sociala kapitalet i siffror i sin årsredovisning.

Detta för att man tydligare ser hur viktigt de ideella timmarna är för en landsbygdskommun.

– Våra lokala föreningar skapar ett enormt värde som sällan syns i ekonomiska redovisningar. Detta i form av socialt värde. Det är det osynliga kapitalet som byggs genom relationer, tillit, engagemang och gemenskap. Det är så många timmar som tillför samhället något men som inte synliggörs. Alla som är sprungna ur föreningslivet vet vilket jobb som läggs ned, oavsett om det är en dansförening, schack eller idrottsförening, säger Robert Glader.

Hur föddes den här tanken hos dig?

– Jag var i Jönköping för ett år sedan på en projektredovisning och då var det en kille som pratade om att man kan omvandla socialt kapital till fysiskt kapital. Det lät intressant och nu har jag tagit tag i det och skrivit ett medborgarförslag.

"Kan ge draghjälp"

I medborgarförslaget föreslår Robert Glader att exempelvis använda en metod som kallas SROI (Social Return on Investment) för att räkna ut vad föreningarnas insatser är värda. Det är något som Svenska Fotbollförbundet även använt för att räkna ut vad svensk breddfotboll bidrar med till samhället. Förbundet kallar det för "anmärkningsvärda värden".

– Ofta är det föreningslivet som driver utveckling på landsbygden. Idéerna kommer ofta från föreningslivet och det gjorde att jag kände att det var förvånande att inte fler har med detta i sin årsredovisning. Jag tror det skulle göra mycket, inte minst vad gäller stoltheten hos de här människorna som gör de här insatserna. Om man omvandlar det till pengar kanske det också medför att ännu fler vill engagera sig i samhällets utveckling. Jag är inte expert på metoden, men av det jag fått till mig är det ett intressant sätt att åskådliggöra det på.

Vad tänker du att det ska generera?

– På något sätt att man framför allt lyfter upp det. Det kan också ge draghjälp och att fler vill engagera sig. Ser man att om man lägger sina 50 timmar i en förenings styrelse, så kan det omvandlas till 10 000 kronor till kommunen. Det här hade man annars fått anställa någon för att göra. Sedan vill jag inte bara att det ska hamna på ett papper, då vore det meningslöst, utan jag vill att tjänstepersoner och politiker ser tillgången för vad den är.

Annons:

"Kan gå före med gott exempel"

Robert Glader tror att den här uträkningen kan ha betydelse för att politiker och tjänstepersoner ska kunna fatta bra beslut som kan ge smartare investeringar.

– Vi kan då svart på vitt se hur bra investeringsstödet till föreningslivet är och jämföra den sociala vinsten med kostnaden. Pengarna hamnar där de gör som mest nytta. Investerar man i kultur, fritid och föreningsliv kan det tillföra fler timmar som läggs ned. Då mår folk också bättre. Det är min tanke med förslaget och jag tror att det blir tydligt då.

Enligt Robert Glader är det inte många kommuner som gör detta.

– Här kan vi gå före med gott exempel.

Tror du att folk skulle överraskas hur mycket tid folk lägger ned ideellt?

– Ja, absolut. Det är bara att börja räkna själv och när jag var aktiv var det säkert tio till 15 timmar i veckan om man slår ut det. I pengar blir det rätt många timmar. Sedan finns det säkert 20 till 50 personer i en förening som lägger ned de här timmarna.

"Vore på tiden"

Han tar upp Storebro IF som ett positivt exempel i sammanhanget.

– Där har man en seniorgrupp som krattar badstranden, klipper gräs, snickrar på idrottsplatsen och gör massa saker. Det innefattar även egentliga kommunala sysslor. Det är likadant på massa andra småorter. Jag tror att kanske ännu fler engagerar sig när man gjort sitt yrkesförvärv om man ser att timmarna är värda något.

Genom det här synliggörs och hyllas också tusentals ideella timmar, menar Robert Glader.

– Det känns som det vore på tiden att det oersättliga arbete som görs gratis får den plats det förtjänar i kommunens viktigaste dokument.

Vad tror du om att få igenom det här i politiken?

– Det är alltid svårt att veta. Jag vet inte hur mycket administration det kräver, men jag har en förhoppning om att man ska titta på det noggrant och tycka att det är ett bra förslag.