God uppslutning på säsongens sista zontävling i Södra Vi

Strax över 100 spelare kom till spel i säsongens sista zontävling i bordtennis i Södra Vi sporthall på lördagen.

Södra Vi IF stod värd för säsongens femte och sista zontävling i bordtennis under hela lördagen. De lägst rankade poolerna startade klockan 10 och det blev totalt tre starttider i och med att intresset var stort.

111 spelare var anmälda och cirka 105 spelare från tolv olika klubbar kom till spel och var utifrån nivå indelade i 18 olika pooler.

– Vi hade väl på förhand räknat med 70 spelare med tanke på att det är så sent på säsongen. Uppslutningen var god och vi körde tre pass. Det är många som börjar med fotbollen nu. Vi själva kommer varva ner lite nu och har några spelare som spelar året om, säger Inge Gustavsson.

Att det är sent på säsongen syns på spelarna, enligt Inge Gustavsson.

– Det syns på dem att det blir tröttsamt till slut. De dyker upp på träningarna, men det är inte samma geist som det är i början av säsongen.

Jake vann högsta poolen

Södra Vi IF och Faggemåla BTK var representerade med flest spelare. Klubbar som Västerviks BTK, BTK Näcken, Kalmar BTK, Bruzaholms SK och Färjestadens BTK hade spelare på plats på zontävlingen.

– Färjestaden har nyligen startat upp sin verksamhet och Bruzaholm frågade om de fick vara med för att zontävlingen i Jönköping ställdes in. Det godkände vi, men det var lite svårt att lägga in dem för att man inte vet vilken nivå de håller.

Södra Vi:s bordtennistalang Jake Gustafsson skulle inte ha varit, men han hoppade in och spelade i högsta poolen för att en spelare lämnade återbud. Jake Gustafsson vann poolen före klubbkompisarna Wilmer Dyrberg, Felix Ahnstedt och Fabian Ahnstedt.

– De bästa spelarna från de andra klubbarna har inte varit med på de sista tävlingarna. Det har gjort att det har blivit många Södra Vi-spelare i de två första poolerna, men de hade varit där ändå. Jag tycker att det är riktigt bra.

Södra Vi IF och Kalmar BTK har arrangerat två zontävlingar vardera och Faggemåla BTK en zontävling under årets säsong.

