Hamid och Sigge fick en snabb krocketkarriär - åskådare till SM-tävling på ett samtal

Sigge Fridell och Hamid Alavi hade först bara tänkt att åka till Västervik och titta på SM-tävlingen men de fick frågan om de ville vara med och spela för Frödinge Krocketklubb och spelade sin första tävling efter några minuters genomgång av reglerna. Foto: Stefan Härnström

Från fredagen till söndagen har SM i krocket spelats i Västervik. Dagens Västervik tog på söndagslunchen en tur till gymnasiets idrottsplats – full med bågar, klot och klubbor.

Tävlingsledare Krister Ekholm från Frödinge Krocketklubb var nöjd med hur tävlandet gått för deltagarna. Han höll lite koll på sin spelpartner i deras sista kvalmatch före lunch och söndagens finalomgång. Han berättar att man haft finalspel i de olika grenarna varje dag.

– 18 stycken har det varit på plats i dagarna. Vi spelar tre varianter här: tvåklotssingel, singel och dubbel.

Hur har det varit att spela när vädret varierar?

– Det har varit lite för varmt. Regnet har ingen betydelse, det gör inget.

Har ni spelat i Västervik förr och vad tycker ni om planen?

– Nej, det är första gången. Det är en riktigt bra plan. I svensk krocket ska underlaget vara lite ojämnt. Det ska inte vara som i England där de håller på på golfbanor. Den är kanske lite ojämn, men "jo" den är bra.

Från publik till SM-tävlande

Hamid Alavi och Sigge Fridell från Frödinge Krocketklubb spelade sin första SM-tävling, eller mer korrekt – sin första krockettävling någonsin. Allt de hade i bagaget var enligt Hamid en lunchrasts provspel för två veckor sedan. På plats så de lärde sig under spelets gång. Sigge hade "spelat i trädgården någon gång" men för Hamid var det helt nytt.

– Jag hade aldrig rört en krocketklubba någon gång. Vi kom hit 40 minuter innan och lärde oss. Vi visste hur man gick banan. Vi hade lite flyt att vi fick spela mot Krister och Anders, de är bra på att lära ut. Krister jobbar med min brorsa så han frågade "vi behöver ett lag extra, kan ni tänka er att ställa upp?", svarar han och nickar mot herrarna på banan intill.

Första planen för honom och Sigge var att bra dra till Västervik med brassestolar och titta på. Ett samtal senare så gick de från publik till spel i en SM-tävling.

– Vi har tre förluster och... lite dumma beslut, skrattar Sigge.

Men Hamid utesluter inte fler tävlingar för "det finns ju lite snack om att spela i Göteborg nästa år".