Målvakten reste 26 mil – för att stå i mål för FBSK

Frödinge hade total målvaktskris inför matchen mot HMIS ikväll. Efter åtta nej valde Robin Blomberg att ringa Emmy Kallström – boendes i Kristinehamn 26 mil bort. Hon sa ja. – Det var riktigt bra gjort, säger tränaren Robin Blomberg.

Senast Kallström stod i FBSK var för sex år sedan. Idag var hon verkligen räddaren i nöden.

– Hon ställde upp och spelade. Det var riktigt bra gjort faktiskt. Hon var den nionde jag ringde, vi hade åtta nej innan och det var lite jobbigt innan hon sa ja. Det var jäkligt skönt, säger Robin Blomberg.

Kallström fick uppleva svängiga 90 minuter där FBSK till slut gick av planen segrande i en ovanlig målfest. Blombergs lag vann med 7-5. Louise Andersson var stekhet och gjorde sex mål. Josefine Larsson satte ett.

"Totalt oförstående"

Det är nog första gången en sexmålsskytt inte får rubriken. Andersson gjorde såklart en strålande match och bjöd på flera fina nummer.

– Jag kan säga mycket om vårt försvarsspel och så, men jag är totalt oförstående till att HMIS ligger där de ligger sett till våra matcher mot dem. Offensivt är de väldigt giftiga och vi sätts verkligen på pro. Det är mycket kamp, böljande och spel fram och tillbaka. Louise gör några riktigt vassa offensiva prestationer och är matchavgörande.

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Starkt innermittfält

HMIS ledde med 5-4 med 20 kvar.

– Jag var inte orolig, men kände frustration, vi hade svårt och kom fel i presspelet. De spelade igenom oss lite för mycket. Vi fick slita mycket, men totalt sett skapar vi ju mer.

Utöver Andersson plussas målvakten Emmy Kallström och innermittfältarna Amanda Sundberg och Elin Linder.

Tabellen finns här.