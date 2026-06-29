UPPGIFTER: Ung center placeras i Vimmerby Hockey

Kangas kommer att lånas ut från Björklöven, som gick upp i SHL, och mycket tyder alltså på att det blir spel i Vimmerby. Kangas är en ung spelare som tidigare haft VH-tränaren Eric Karlsson i karriären, då i Västerås. Nu tycks de alltså bli en sejour tillsammans i Vimmerby.

Snart 21-årige Kangas är född i Stockholm, har Täby som moderklubb och gjorde 16 poäng på 55 matcher med Löven förra säsongen. Han har också 35 juniolandskamper på sitt CV.