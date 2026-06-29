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UPPGIFTER: Ung center placeras i Vimmerby Hockey

Gustaf Kangas väntas ansluta till Vimmerby på lån från Björklöven. Foto: Bildbyrån

UPPGIFTER: Ung center placeras i Vimmerby Hockey

ISHOCKEY 29 juni 2026 10.15

Enligt uppgifter till bloggen VIK Fan Central placeras Löven-forwarden Gustaf Kangas i Vimmerby Hockey. 

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Kangas kommer att lånas ut från Björklöven, som gick upp i SHL, och mycket tyder alltså på att det blir spel i Vimmerby. Kangas är en ung spelare som tidigare haft VH-tränaren Eric Karlsson i karriären, då i Västerås. Nu tycks de alltså bli en sejour tillsammans i Vimmerby. 

Snart 21-årige Kangas är född i Stockholm, har Täby som moderklubb och gjorde 16 poäng på 55 matcher med Löven förra säsongen. Han har också 35 juniolandskamper på sitt CV.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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