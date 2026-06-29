Läget efter olyckan – patienten är stabil

Den skadade mannen får fortfarande intensivvård. Genrebild.
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Under söndagens eftermiddag frontalkrockade en bilist med en man på en motorcykel. Personen på MC:n blev allvarligt skadad och fördes akut till Västerviks sjukhus. Under måndagen meddelar Region Kalmar att läget är stabilt, men mannen får fortfarande intensivvård. Den drabbade är en man i 70-årsåldern bosatt i norra delen av länet.
Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik där den skadade mannen initialt bedöms ha vållat olyckan.