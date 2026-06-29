Läget efter olyckan – patienten är stabil

Den man i 70-årsåldern som vårdas efter olyckan utanför Gamleby under söndagen är kvar på intensivvårdsavdelningen. Läget beskrivs dock som stabilt.

Under söndagens eftermiddag frontalkrockade en bilist med en man på en motorcykel. Personen på MC:n blev allvarligt skadad och fördes akut till Västerviks sjukhus. Under måndagen meddelar Region Kalmar att läget är stabilt, men mannen får fortfarande intensivvård. Den drabbade är en man i 70-årsåldern bosatt i norra delen av länet.

Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik där den skadade mannen initialt bedöms ha vållat olyckan.