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Läget efter olyckan – patienten är stabil

Den skadade mannen får fortfarande intensivvård. Genrebild. Foto: Bildbyrån

Läget efter olyckan – patienten är stabil

BLÅLJUS 29 juni 2026 10.29

Den man i 70-årsåldern som vårdas efter olyckan utanför Gamleby under söndagen är kvar på intensivvårdsavdelningen. Läget beskrivs dock som stabilt.

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Under söndagens eftermiddag frontalkrockade en bilist med en man på en motorcykel. Personen på MC:n blev allvarligt skadad och fördes akut till Västerviks sjukhus. Under måndagen meddelar Region Kalmar att läget är stabilt, men mannen får fortfarande intensivvård. Den drabbade är en man i 70-årsåldern bosatt i norra delen av länet.

Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik där den skadade mannen initialt bedöms ha vållat olyckan.

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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