Brolin och Johansson tolkar Kjell Höglund i Låxbo – "En unik artist"

Det blir en febril sommar av arrangemang i Låxbo. Som Dagens Vimmerby tidigare berättat kommer det bli mycket poesi och musik. Den femte juli kommer Ellinor Brolin att framföra sina Kjell Höglundtolkningar och som grädde på moset hon kommer att ha med sig punkikonen Johan Johansson till Låxbo Kulturmagasin.

– Kjell Höglund är unik som artist i Sverige, ja i världen. Det finns ingen som låter som han. Efter att ha sett en dokumentär på SVT om Kjell Höglund där Ellinor och Johan medverkar så ringde jag upp Johan och sa att de bara måste komma till Låxbo. Kjell och hans musik är helt unika.

Så beskriver Kalle Sellbrink på Låxbo Kultur och Natur samt Låxbo Kulturmagasin mannen bakom älskade låtar som Häxprocess, Man vänjer sig och Genesarets sjö. Efter att ha drabbats av återkommande anfall av epilepsi och andra hälsoproblem fick han problem med närminnet och valde att pensionera sig som artist för flera år sedan.

Fick ta över outgivet material

Musikern Ellinor Brolin fick förtroendet att ta över en pärm av Höglunds samlade outgivna material efter att han sett henne uppträda. En rörd Kjell lämnade över materialet och sa "gör vad du vill med det". Ellinor har både spelat in egna tonsättningar av texterna och tolkningar av Kjells låtar.

Johan Johansson är för många känd som en ikon inom svensk punk i grupper som KSMB och Strindbergs, eller som Kallebeskriver det "Sveriges andra mest kända punkmusiker efter Thåström".

Johan är en nära vän och artistkollega till Kjell. De var bland annat båda medlemmar i artistkonstellationen Skurkarna tillsammans med Stefan Sundström, Karin Renberg samt Lars Winnerbäck och Carl-Einar Häckner som uppträdde runt millennieskiftet där man framförde deltagarnas musik. Båda har förövrigt flera gånger uppträtt på Visfestivalen.

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Väderoberoende och stort publikintresse

Sedan förra årets lyckade premiärsäsong då det stora arrangemanget var kvällen med Toni Holgersson och Dan Fägerquist så vågar man fortsätta satsa. På Låxbo Kulturmagasin har syskonen Ann och Kalle Sellbrink valt att expandera med fler arrangemang i programmet och nybyggt tak vid logen och utomhus som gör evenemangen väldigt väderoberoende.

– Det ska regna jävligt snett för att man ska lyckas bli blöt. Det blir en kväll som inleds med mat och dryck innan uppträdandet. Som tidigare tillfällen är det ett arrangemang för medlemmarna i Låxbo Kultur och Natur men medlemskapet kostar bara 100 spänn så det är ju mycket billigt för att få uppleva det här.

– Jag skulle säga att publikintresset inför Brolins och Johanssons uppträdande är jättestort – dels för att många sett Höglunddokumentären "När tåget lämnar perrongen - I Kjell Höglunds spår" som gick på SVT och dels för att Kjell är en sådan artist som skapar intresse. Som att jämföra när någon uppträder med musik av Cornelis Vreeswijk eller Dolly Parton. Folk kommer bara för att få höra sånger av en sådan artist och låtskrivare.