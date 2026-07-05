Södra Vi-elever spelade framgångsrikt i Schackfyranmästaren

Edward Junhammar, Ebbe Sällberg och Svante Stenberg deltog i SM i schack i Jönköping i lördags. De representerade Södra Vi skola och nådde fina placeringar. Nu hoppas de hitta en tränare så de kan starta en riktig schackklubb på orten.

Tävlingen hade 277 deltagare och grabbarna hade kvalat in till den genom Schackfyran. Tävlingen som anordnats av Sveriges Schackförbund sedan 1993 och är som namnet antyder för de i fjärde klass. Enligt förbundet är det Sveriges största schacktävling med 25 000 deltagare från 1000 klasser.

De som deltagit i den tävlingen kan sedan individuellt kvala in till Schackfyranmästaren som spelas under SM-finalen. I år gick den i Jönköping och Svante Stenberg, Edward Junhammar och Ebbe Sällberg representerade Södra Vi skola med fina placeringar.

– Vi fick en inbjudan efter Schackfyran, vi var med i en liten tävling därefter och då gick alla vidare. Då kom vi till SM, förklarar Svante.

Nöjda med placeringarna

Placeringarna i Schackfyranmästaren blev en elfteplats för Edward Junhammar, Ebbe Sällberg kom på plats 41 och Svante Stenberg på plats 140. De var alla tre nöjda med sina placerignar.

– Det gick bättre än jag trodde. Jag trodde jag skulle komma på en sämre plats men det gick bra. Jag var bara med första dagen, svarar Svante.

– Jag kom elva första dagen utan 277, då var det bara fyror med. Nästa dag var det 180 och då var hela mellanstadiet med. Då kom jag elva igen, berättar Edward.

Ebbe var precis som Edward med i både Schackfyran och Schack i skolan-mästarna för hela mellanstadiet.

– Första dagen kom jag på plats 41 och andra dagen kom jag på plats 84.

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Nära pokalpriset

Hemma i Södra Vi har de tre med sig sina medaljer från tävlingen. En för varje tävlingsdag de gjorde och de ska hängas upp.

– De som kom tia och uppåt fick en pokal. Jag kom elva, tillägger Edward så nu siktar de på ännu högre placeringar i framtiden.

Hur länge har ni spelat schack?

– Inte jättelänge, det var kanske efter Schackfyran vi började, inleder Svante

– Så aktivt... Kanske lite mindre än ett år eller något. Lite mer än ett, fortsätter Edward.

På skolan är det än så länge bara de tre plus en kompis som spelar. Trion är de som tävlat och de hoppas åka på fler i framtiden. De tycker det är roligt att "få använda hjärnan" som Svante beskriver det. Hur lång tid ett parti tar kan enligt killarna bero på flera saker; hur bra motståndaren är och hur många minuter man har på klockan.

– Vi körde ju tio minuter och då får det max ta 20 minuter. En normalt parti kanske tar 15 minuter, förklarar Edward.

Vill starta klubb men behöver en tränare

De spelar än så länge via skolans klubb som är skapad för att vara med i Schackfyran men skulle gärna vilja starta en riktig schackklubb i trakten. Edwards mamma Maria Karlsson tycker det är synd.

– Det är synd att det inte finns en aktiv klubb på orten. Jag har pratat med schackförbunden om att starta upp en klubb här med någon som kan träna de som önskar. Det är svårt att hitta någon som är entusiast, spelar själv och skulle kunna träna barn och ungdomar. Vi eftersöker någon som skulle vilja lägga lite tid på att träna en grupp ungdomar och barn. Även andra barn som är intresserade av att börja träna schack. De har ju en schackklubb i Hultsfred men där har de inte träning för barn längre. Jag kan vara med och driva en lokal men jag kan inte schack.