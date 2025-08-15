Blixtvändning av SVIF – blytungt för Hebe

Det var en match med väldigt mycket på spel. Då gjorde Södra Vi IF en blixtvändning – och vann med 3-1 mot IF Hebe. – Proppen ur, konstaterar Peter Magnusson.

Fem poäng skilde Södra Vi IF och IF Hebe inför kvällens batalj på Ulfveskog. SVIF tog ett stort steg bort från direktnedflyttning när man vände 0-1 till 3-1 hemma mot jumbon från Silverdalen. Alla tre SVIF-mål kom sista 20.

– Det tog ett tag innan vi gjorde mål, men väl där blev det proppen ur. Vi var lite mer distinkta under de där minuterna. Vi gör en ganska stabil insats i första halvlek också, men får inte bollen till sista tredjedelen riktigt. De skapar och är farliga och har ett par ribbträffar när det står 1-0. Efter det börjar vi dominera matchen, säger SVIF:s tränare Peter Magnusson.

I och med att SVIF plockade tre poäng är man nu sju poäng före FBSK och åtta poäng före Hebe.

– Vi fokuserar bara på vårt. Det är bara det som gäller.

Södra Vi är nu bara tre poäng Tuna och fyra efter Djursdala.

– Det tittar vi inte på. Det är vår prestation som gäller, det är bara så det är. Vi kan bara påverka oss själva och det är tråkigt nog.

Stor besvikelse

Besvikelsen i Hebe efter förlusten i sexpoängsmatchen var förstås stor.

– Vi har två ribbskott i början av andra halvlek och bränner ett riktigt bra friläge också. Det är tungt, men Södra Vi är hetare än oss och vill mer hela matchen. De springer och löper och är jobbiga för oss, säger tränaren Johan "Happe" Nilsson.

Till slut gav det alltså utdelning.

– Backlinjen gör ett jättejobb, men det går inte att rensa bort bollar i 90 minuter. Offensivt vinner vi ingen duell. Luften går ur oss lite redan vid 2-1. Det är så jäkla tungt och då blir det ängsligt.

Hur ser du på ert läge nu?

– Alla matcher är viktiga, men vi sa det innan att dagens match är oerhört viktig. Just nu känns det väldigt tungt. Det är matcher kvar och allt går ju, men det känns väldigt tungt när vi inte kan hålla ihop det när vi leder. Men vi ger inte upp.

Fawaz Baraket, Robin Hammar och Hannes Stefansson nätade för SVIF. Noah Sandelius hade dessförinnan gett Hebe ledningen. I SVIF premierades hela laget för insatsen. Hos Hebe stack backlinjen ut.

– De gör det bra, men deras offensiva spelare löper på varenda boll. Ossian (Mathiasson), Hammar (Robin) och Anton (Dähre) är snabba och springer hela tiden.

HÄR går det att se tabellen.