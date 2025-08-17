Gullringen imponerade och vann tryggt: ”Visar hur bra vi är”

Petter Gustafsson höll nollan och fick beröm för sin insats i Gullringens 4–0-seger mot Ekhagens IF. Foto: Ossian Mathiasson

Gullringens GoIF har inlett höstsäsongen på bästa möjliga sätt. Ekhagens IF besegrades med 4–0 efter en storstilad insats i Jönköping.

Efter en vårsäsong med toppar och dalar stod Gullringen inför ett vägskäl inför hösten. Mattias Sandhs gäng har med tydlighet visat att de har siktet inställt på toppstriden. Det blev seger med 3–1 mot Hvetlanda GIF förra helgen och seger med betryggande 4–0 borta mot Ekhagens IF dag.

Yassin Jalil Kader gjorde 1–0 redan i andra spelminuten och Victor Okeji utökade ledningen till 2–0 efter dryga halvtimmens spel. Fauzi Dotor prickade in 3–0 i början av andra halvlek och Herman Lynbech fastställde slutresultatet till 4–0 i minut 78.

– Det är en sån match där vi spänner bågen och visar hur bra vi är. Det är rätt så roligt. Vi sätter försvarsspelet, rullar boll och har vändningsspel. Det är väldigt roligt att se hur alla spelare jobbade för det i dag, säger Mattias Sandh.

Jämfört med första höstmatchen mot Hvetlanda var detta ett stort steg i rätt riktning.

– Det kändes inte som att vi var igång senast. Vi vann, men det fanns mer att önska. Det här var ett redigt steg framåt igen, säger Mattias Sandh.

"Försvarsspelet är enormt i dag"

Han tycker framför allt att det är defensiven som lägger grunden för segern.

– Försvarsspelet är enormt i dag. Ekhagen är duktiga, men vi är ruggiga bakifrån i dag och det är där vi sätter grunden. Vi har målskyttar som kliver fram när vi får lägena.

Upp till Tranås FF på kvalplatsen till division 3 är det fem poäng med sju matcher kvar. Ned till en kvalplats för att hänga kvar i serien är det nio poäng.

– Innan hösten började bestämde hela truppen att vi skulle gå för det. I dag visade vi verkligen att vi går för det och tar en jättestark seger.

Ett formstarkt Gullringen möter serieledaren Egnahem på Gullemon på lördag. När lagen möttes i våras vann Gullringen med 2–1.

– Det vore roligt att klippa dem två gånger den här säsongen.

Sandh delade ut beröm till hela laget och hyllade målvakten Petter Gustafsson och försvarsspelarna Alexander Swartz, Ola Lindblom och Emil Tapper lite extra.

– Defensiven är grunden till segern och sedan är alla ruskigt bra i dag. Vi åker till matchen med 16 spelare och gör alla byten. Alla spelare spelar och bidrar när de är på planen.