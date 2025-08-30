Hyperviktig seger för Gullringen – trots visst manfall

Många andra topplag föll eller tappade poäng. Trots stort manfall gjorde Gullringens GoIF jobbet borta mot jumbon Ekenässjöns IF. – Tillsammans gör vi det här alla 14 i dag, säger tränaren Mattias Sandh efter 2-0-segern.

Gullringen saknade flera viktiga spelare, däribland Fauzi Dotor, Victor Okeji och Olle Eriksson, och åkte till Ekenässjön med endast 14 spelare. En av dessa var lagledaren Tim Samuelsson.

– Det här var en riktig krigarinsats av oss. Absolut inget skönspel, men otroligt viktiga poäng. Vi var 14 man med Tim, han fick byta om och vara med i dag, säger tränaren Mattias Sandh.

Detta till trots fick Gullringen en riktig drömstart. Jesper Wärnehall gjorde 1-0 redan i den sjätte minuten.

– Vi bestämde oss för att gå lite högre i början och försöka få något enkelt. Så blev det direkt och efter det backade vi hem till mitten och täckte ytor. De lyfte mycket, men vi vinner duellerna. Petter (Gustavsson) gör två avgörande räddningar och han tar ett friläge. Han var också ruskigt stabil i luftrummet och vår klart bästa spelare.

Bara tre poäng från kvalplatsen

Ledningen stod sig sedan fram tills cirka kvarten återstod. Då pangade Rasmus Bexeill in 2-0 för bortalaget.

– Han tar ned ett inlägg och lägger upp den i krysset. Det var helt underbart. Efter det går vi ned på 4-4-2 för att säkra och bara ligga rätt. De skapar ingenting på oss då. Det här var en otroligt viktig seger.

I och med att samtliga andra topplag föll eller tappade poäng är Gullringen på allvar kvar i kampen om en kvalplats till division 3.

– Då är vi bara tre poäng från Tranås. Det är bra. Det lite tråkiga var – jag brukar inte klaga – att domaren var väldigt partisk i andra halvlek. Han kanske var härifrån, jag vet inte. Vi fick lite onödiga kort och det är tråkigt, men jag ska gå in och prata med domaren nu.

Nu är ni verkligen med i det här?

– Vi är med och alla 14 som är med i dag visar styrka. Vi hade ett starkt lag, men det var inte ett så brett lag, men alla gör ett jättejobb.

Samtliga berömdes för krigarinsatsen men Petter Gustavsson var värd en extra guldstjärna.