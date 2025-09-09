Vimmerbydottern historisk målskytt i premiärmatchen

I helgen var det premiär för Kosovare Asllani och hårdsatsande London City Lionesses i Women´s Super League. Då blev Vimmerbydottern målskytt direkt.

Kosovare Asllani, 36, har en lång och gedigen utlandskarriär bakom sig. Just nu är landslagsstjärnan från Vimmerby ett av storsatsande London City Lionesses affischnamn.

Klubben tog steget upp från näst högsta divisionen i våras och i premiären av Women´s Super League väntade oerhört tufft motstånd. Mot regerande Champions League-mästarna Arsenal blev det en drömstart.

Kosovare Asllani tog hand om den straffspark som Londonklubben fick i derbyt redan efter drygt en kvart. Från elva meter var hon säkerheten själv och blev därmed historisk som lejoninnornas första målskytt i högsta serien.

– Det var en bra erfarenhet för oss. Jag tycker vi gör en positiv start på matchen första 30, men sen lägger vi oss lågt och får försvara i stort sett resten av matchen och det blir en jobbig matchbild. Man märker att Arsenal har spelat ihop med sina spelare i flera år och vi har ju fått in 15 nya spelare. Det tar tid att bygga ett lag, sa Kosovare Asllani till Sportbladet efter matchen.

Arsenal vände och vann till slut med hela 4-1.