ASLLANI ALLVARLIGT SKADAD – ”MITT HJÄRTA KROSSADES”

36-åriga Kosovare Asllani kommer att bli borta från fotbollen under en lång tid. Foto: Bildbyrån

Kosovare Asllani skades svårt en ligamatch i England igår. Nu visar det sig att skadan var precis så allvarligt som befarats. ”I går förändrades min värld i ett ögonblick. Mitt hjärta krossades”, skriver hon Instagram.

På stopptid fastnade Asllani, fostrad i Vimmerby IF, med sitt vänstra ben i gräset. Hon vred sig i plågor och bars ut på bar. Idag meddelar Asllani att hon drabbats av en allvarlig knäskada. Exakt vad som hänt går hon inte in på, men Asllani skriver såhär:

”I går förändrades min värld på ett ögonblick. Jag drabbades av den sortens skada som alla fotbollsspelare fruktar… och även nu känns det overkligt. Sekunden som det hände kan jag inte riktigt sätta ord på, det var en blandning av chock, smärta och misstro som får dig att frysa till is”.

Asllani skriver vidare att hon hoppades att allt var en mardröm.

”Jag vaknade i morse och hoppades att allt bara var en mardröm… Jag rörde på tårna, kände knästödet och tårar som inte gick att stoppa rann nedför mitt ansikte.”

Spelat 209 landskamper

Asllani fyller 37 år i sommar och har 209 landskamper på sitt CV. Nästa mästerskap är VM i Brasilien 2027. På onsdag presenteras truppen till VM-kvalmatcherna i april och Asllani kommer såklart att missa dem. Hur framtiden nu ser ut är skrivet i stjärnorna.

”Fotbollen har gett mig allt, att stå inför detta i det här skedet av min karriär är otroligt svårt att acceptera.”

”Jag är medveten om att detta kommer att bli en utmanande tid. Jag kommer att ta den tid jag behöver för att bearbeta detta och läka.”

Förbundskaptenen Tony Gustavsson ger följande kommentar till DN via Svenska Fotbollsförbundet:

”Det gör så otroligt ont att se ”Kosse” drabbas av det här. Det är svårt att ta in och väcker mycket jobbiga känslor hos alla. Hon betyder så otroligt mycket för laget både på och utanför planen, men just nu handlar det om att vi alla finns där för henne.”