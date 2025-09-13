Storförlust för FBSK – som nu sitter i klistret

Det blev en jobbig lördagsförmiddag för Frödinge/Brantestads SK borta mot Ölmstad/Vista. Hemmalaget vann med hela 9-3 och nu börjar goda råd bli dyra för FBSK om det inte ska bli nedflyttning till division 5. – Det är väldigt tråkiga siffror, säger tränaren Robin Blomberg.

FBSK var med bra fram till paus och ställningen vid vilan var 2-1 till hemmalaget. Sedan kom en feldömd straff fram till 3-1 och därefter var det total rullgardin ned för gästerna.

– Det var en ganska jämn första och vi hade en bra känsla inför andra. Sedan kommer den här straffen, som domaren efteråt erkände var fel. Det blir lite av ett ras efter det och sett till vad vi presterat innan var det inte okej faktiskt. Tjejerna sliter och jobbar, men marginalerna var emot. Det är ett par mål till som är tveksamma gällande offside, säger FBSK-coachen Robin Blomberg.

Siffrorna rann iväg och Ölmstad/Vista gjorde hela nio mål till slut.

– Det går inte att säga något annat än att det är en rättvis seger för dem, men det är väldigt tråkiga siffror. 9-3 speglar inte matchbilden.

Jobbigt läge

FBSK är kvar som nästjumbo i serien och har press på sig inför avslutningen av serien.

– Jag har sagt det hela året – det är en fascinerande serie där alla slår alla. För vår del var det fel lag som vann nu. Läget är som det är och vi kan bara fokusera på våra matcher och göra en bättre prestation i nästa. Vi behöver vara som vi är sista 20 i varje match hela tiden.

Louise Andersson nätade dubbelt och Linn Uhre gjorde ett. Vikarierande målvakten Caroline Andersson förtjänade beröm tillsammans med Elin Linder, som löpte kopiöst.

