FBSK tog viktig seger – uppe på säker mark

Frödinge/Brantestads SK tog en mycket viktig seger borta mot Landsbro IF FK i bottenstriden på lördagen. Louise Andersson gjorde alla tre. – En riktig krigarinsats av oss, säger tränaren Robin Blomberg.

I kampen om nytt kontrakt tog för Frödinge/Brantestad en nödvändig seger på lördagsförmiddagen borta mot Landsbro. I paus var ställningen 2-1 till FBSK trots att allt inte stämde.

– Det var ingen välspelad match och ingen bra första halvlek. Det var väldigt stressat, men vi kommer ändå undan med en 2-1-ledning. Det är starkt av oss, säger tränaren Robin Blomberg.

I den andra halvleken blev däremot stor skillnad.

– Vi lyfter oss avsevärt i andra halvlek. Det var skönt att få dit 3-1-målet. Det var lite ängsligt så länge det bara var ett måls ledning. Ängsligheten försvinner när vi sätter 3-1-målet.

"Ska tömma oss fullständigt"

I och med segern är FBSK uppe på säker mark och har allt i egna händer inför den avslutande omgången.

– De två senaste matcherna har vi höjt oss och gjort det väldigt bra. Nu är det en match kvar och vi ska tömma oss fullständigt nästa lördag mot Gripenberg. Det är roligt att det lever och oavsett ände av tabellen är det kul att spela matcher i oktober när det gäller något.

Louise Andersson gjorde alla tre målen för Frödinge/Brantestad.

– Det är en riktig krigarinsats av oss och det var ingen välspelad match, men det är väldigt hårt arbete som ligger bakom.

Blomberg ansåg att det var en fantastisk kollektiv arbetsinsats som låg bakom segern, men Emma Djurstedts andra halvlek stack ut. HÄR kan du se hur det ser ut i tabellen.