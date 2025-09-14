Fem mål av ”Natta” när VIF vann stort igen

Nathalie Johansson var stekhet när Vimmerby besegrade Vetlanda med hela 7-2. Foto: Jakob Karlsson

8-0 senast – 7-2 igen. Vimmerby IF har verkligen fått fart på maskineriet i säsongens slutskede. – Jag har inte lust att vara kritisk, vi pumpar på något enormt just nu, säger tränaren Tommy Svensson Pöder.

Vimmerby ställde sig högt och bottenlaget Vetlanda kunde inte hantera den massiva VIF-pressen. Esset Nathalie Johansson hade gjort fyra mål redan efter 22 minuter, 4-0 och saken i stort sett klar.

– Vi kör över dem fullständigt. Vi har 4-0 och Nathalie och Frida skapar konstant, ”Natta” får göra enkla mål när vi kommer runt på kanterna.

"Kunde ha gjort 15 mål"

Vetlanda reducerade två gånger om, men VIF var ett par nivåer bättre och drog iväg till 7-2. Johansson gjorde fem mål och Julia Rosin och Frida Pöder stod för övriga.

– Vi släpper två billiga, men kunde ha gjort 15 mål utan att ta i. Vi viker inte ned oss och vill göra bra matcher. Det är jobbigt att möta oss när vi sätter fart. Vi kan inte klaga på något.

"Ska vara i boxen mer"

Nathalie Johansson plussas i ett starkt Vimmerby.

– Gör man fem mål ska man hyllas, men ingen faller ur ramen.

Johansson, som födde barn relativt nyligen, verkar vara på väg tillbaka till storformen.

– Hon har ju inte samma klipp i steget, men man kan inte kräva det när man fött barn. Jag har krävt att de ska vara i boxen mer, de är ute och flänger en del och jag hoppas de tycker att jag har rätt när de ser hur det blev idag. Med Fridas fart kompletterar de varandra fantastiskt bra, de kan inte vara rolig att möta.

