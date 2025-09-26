26 september 2025
TVÅ SPELARE I GULLRINGEN HAR OMHÄNDERTAGITS

Fauzi Dotor och Victor Okeji har omhändertagits av Migrationsverket. Foto: Ossian Mathiasson

FOTBOLL 26 september 2025 16.30

Enligt uppgifter till vår tidning har två spelare i ett lokalt fotbollslag gripits av polisen. Enligt en källa missar de lagets match i helgen. Gullringens GoIF bekräftade våra uppgifter sent på fredagseftermiddagen.

Det var efter en träning som den bil som personerna färdades i stoppades. Polisen tog med sig två spelare i det lokala laget och spelarna ska inte ha hörts av sedan dess. 

Varför polisen tog med sig spelarna är okänt. 

Vår tidning har under fredagen sökt ansvariga i det lokala fotbollslaget utan framgång. Vid 16.30-tiden gick Gullringens GoIF ut med ett pressmeddelande angående händelsen.

"Under torsdagskvällen har två av Gullringens GoIF:s spelare blivit inhämtade av Migrationsverket", skriver man.

Enligt den information föreningen fått rör det sig om en kontroll av deras uppehållstillstånd. Spelarna det handlar om är Victor Okeji och Fauzi Dotor. 

"Det föreningen vet är att båda spelarna är omhändertagna och att utredning pågår. Mot bakgrund av detta kommer självfallet ingen av spelarna vara tillgängliga till matchen mot IK Vista och med största sannolikhet inte heller i den avslutande bortamatchen mot IFK Västervik", skriver Gullringen. 

Föreningen meddelar också att man inte besvarar några frågor i ärendet, utan hänvisar till myndigheterna.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

