Tuna illa ute efter väntad storförlust mot Västervik

Som väntat hade Tuna ingen chans borta mot Västerviks FF idag. Nu behövs poäng i sista omgången för att vara säker på att undvika negativt kval. – Vi får se vad vi kan få ihop för lag, det kommer hänga på det, säger IFK-coachen Lasse Gustavsson.

Västervik vann matchen med 5-0 efter 3-0 i paus. Omar Tarabeih, Sigge Fridell, Zackarias Kenndal, Viktor Björkegren och Jonathan Jonsson gjorde målen.

– Vi är det spelförande laget, men det tar en stund innan vi får utdelning. Vi har kontroll på matchen. Vi spelar in oss 2-0 och 3-0 före paus, i andra kontrollerar vi matchen och skapar en hel del. Vi spelar runt och letar efter ytor. De ligger kvar och vaggar och försöker dra ned på tempot. Det är en godkänd match av oss, säger Thomas Kongstad som gav 16-årige Sigge Fridell chansen från start.

– Det var hans första match från start och han gör också ett mål. Han spelade jättebra under hela matchen. Vi har en hel del yngre spelare som visar upp sig i andra och de gör det jättebra.

"En anspänning såklart"

Lasse Gustavsson var luttrad efter insatsen.

– Det var som förväntat med tanke på hur mycket energi vi fick lägga på att få ihop personal. Vi försöker hålla ihop det och gör det hyfsat bra, men vi tappar markering några gånger och då gör de mål. Vi räcker inte till, säger han.

Tuna har nu pressen på sig i sista omgången. En poäng hemma mot Djursdala räcker troligen för att vara säker på att SVIF inte går förbi.

– Det gäller ju att vinna helt enkelt, nu får vi kalla in som finns under flaggorna och köra så mycket vi orkar. Det gäller att hålla ihop det, kan vi det ska det gå.

Är du orolig?

– Inte nu, men det kanske jag hinner bli. Det blir en anspänning såklart. Samtidigt som vi är på rätt sida nu, men det är väl på gott och ont. Vi behöver göra vårt bara och kan inte fokusera på någon annan. Förhoppningsvis kan vi få ihop en bra vecka.

Beröm i Tuna går till Mohammed Qasem och Victor Gustavsson. Tabellen kan du bevittna här.