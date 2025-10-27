Beskedet: IFK Tuna trillar ur division fem – men kan få en friplats

IFK Tuna ramlar ur division fem men kan fortfarande hoppas på en friplats. Foto: Ossian Mathiasson

Resultaten gick helt emot IFK Tuna i den sista kvalomgången. Nu står det klart att klubben åker ur division fem. Samtidigt är man först på vakanslistan om ett annat lag drar sig ur. – Det är inte helt otroligt att IFK Tuna får en plats, säger Mats Larlind på förbundet.

Det såg så ljust ut inför sista kvalomgången. Men när Älmebod/Linnaryd och Alvesta kryssade och Karlshamn samtidigt vann sin match med mer än tre måls marginal i kvalet till trean innebar det att IFK Tunas division fem-kontrakt gick upp i rök.

– Vi hamnade på det som heter -1 i vårt förhållande vilket innebär att bara den bästa tvåan går upp, säger Mats Larlind på Smålands fotbollförbund.

Ser tuffare ut för Västerviks FF

Nu finns det ändå hyfsade chanser för IFK Tuna att få en friplats i femman. Som näst bästa tvåa är klubben först på vakanslistan om något lag inte kommer till spel eller av olika anledningar väljer att ta ett kliv nedåt i divisionerna.

– Jag har jobbat här i snart 19 år och det är sällan att det inte händer någonting. Det är ofta något lag i division fem som kastar in handduken men mindre vanligt ju högre upp du kommer i systemet. För IFK Tuna är det därför inte helt otroligt, däremot är det mindre troligt för Västerviks FF i kvalet till fyran, säger Mats Larlind.

Västerviks FF slutade tvåa i sin kvalgrupp och är nu tvåa på vakanslistan till division fyra. Den 31 december stänger anmälan till Smålands divisionsserier.

– Det är inte förrän efter det som vi börjar jaga lag som inte har anmält sig ännu och det är då vi börjar kikar på vakanslistorna.