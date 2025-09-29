Här är Örbäckens och BOIF:s motståndare i kvalet

FC Örbäcken förlorade seriefinalen mot Hultsfreds FK och får ladda om för kvalspel för att ta sig upp i division 5. Två kvalmatcher ska spelas och den första spelas hemma mot Blomstermåla IK den här helgen. Foto: Simon Henriksson

Både FC Örbäcken och Blackstad/Odensvi IF ska kvala mot division 5. Vilket annat division 6-lag man ställs mot redan till helgen är nu klart.

FC Örbäcken missade chansen att vinna division 6 och ta steget upp i division 5 där en poäng i seriefinalen mot Hultsfreds Fk hade nämligen räckt för att ta säkra avancemanget. Det blev förlust med 1–3 mot Hultsfreds FK som fick dra på sig guldhattarna och jubla över division 5-uppflyttningen.

Örbäcken behöver inte hänga läpp särskilt länge i och med att de får chansen att ta steget upp i division 5 via kvalspel. Laget placeras i den tredje kvalgruppen och kommer möta Blomstermåla IK på hemmaplan den här helgen. Blomstermåla IK slutade tvåa, sju poäng bakom seriesegraren Målilla GoIF i Oskarshamnssexan.

Det lag som hamnar på negativ kvalplats i division 5 nordöstra tar plats i den här gruppen. Det blir antingen Södra Vi IF eller IFK Tuna. Södra Vi ligger på kvalplatsen med en omgång kvar att spela. Ska SVIF lyckas ta sig upp på säker mark och fixa nytt kontrakt måste de vinna mot Fågelfors IF samtidigt som Djursdala SK besegrar IFK Tuna. Fågelfors ligger tre poäng före SVIF och trillar ner på kvalplatsen vid förlust med mer än tio bollar på Ulfveskog.

BOIF börjar borta

Blackstad/Odensvi IF får också chansen att spela division 5-kval i egenskap av att de är en av de två bästa treorna i division 6.

BOIF tar plats i den andra kvalgruppen och ställs mot Gripenbergs BK, tvåa och sju poäng bakom Nässjö United IF i Anebysexan, och laget som hamnar på negativ kvalplats i division 5 norra. Det ser just nu ut att bli Bodafors SK, men Höreda GoIF, IFK Stockaryd/Rörvik och Bälaryds IK kan också trilla ner på kvalplatsen under sista omgången som spelas på söndag.

BOIF:s första kvalmatch mot Gripenbergs BK spelas på bortaplan i helgen.