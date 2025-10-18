BOIF VANN OCH GÅR UPP I DIVISION 5

Efter många års väntan är Blackstad/Odensvi IF tillbaka i division 5. Det blev seger med 2–1 i avgörande kvalmatchen mot Bodafors SK på lördagseftermiddagen. – Det är fantastiskt kul och man har inte riktigt tagit in det än, säger tränaren Patrik Wirengård.

Blackstad/Odensvi gick till positivt kval som en av de två bästa treorna i division 6. Det blev en helt okej kvalstart med en poäng i första kvalmatchen mot Gripenbergs BK och när Gripenberg slog Bodafors SK i andra kvalmatchen var förutsättningarna enkla inför dagens avgörande på Odenskans.

BOIF var tvungna att ta tre poäng mot Bodafors och det lyckades laget göra efter att ha vänt 0–1 till 2–1. Det betyder att BOIF tar klivet upp i division 5 till nästa säsong.

– Det är jättekul. Här kallas grabbarna för bygdens hjältar och i dag fick de verkligen stå upp för det och bli bygdens hjältar efter en ny jättefin genomförd match. Vi har gjort två fina kvalmatcher och det är jättekul att det räckte hela vägen. Det är superkul. Det är nog tio år sedan klubben var uppe i division 5 sist, säger Patrik Wirengård.

Avgörande mål i slutminuterna

Hampus Jakobsson kvitterade till 1–1 före paus och Samir Ali Edris, nyförvärvet från Tjust IF FF, skickade in avgörande målet i 85:e minuten.

– 1–1 kom perfekt före paus. Vi visste att de var stora och tunga och tänkte att vi borde kunna ta dem på ork. Vi försökte spela rejält och inte släppa till någonting då vi vet att våra chanser kommer komma i matcherna, vilket vi är trygga med. Samir fick en djupledsboll och gjorde avgörande målet, säger Patrik Wirengård.

Hur var de sista minuterna?

– Bodafors hade inte så mycket att komma med. Deras motivation borde ha varit låg då deras chans var att komma tvåa och vinna mot oss. Vi var rejäla, fick fina lägen till att hålla i bollen och behövde inte sätta oss i några svårigheter efter 2–1.

Så ska avancemanget firas

Patrik Wirengård gläds över att BOIF:s avancemang till division 5.

– Jag och ”Mange” är imponerade över hur våra grabbar genomför säsongen. Vi är glada för att vi i slutändan fixar det via kval. Vi har gjort en jättefin säsong och får avsluta det på bästa vis. Vi var verkligen inte topptippade inför den här säsongen då vi hade spelare ut och in i truppen. Man blir glad sådana här dagar. Det har varit en tuff period under några veckor för att få till träningar, men grabbarna har gjort det så jävla bra och verkligen bjudit till.

Hur ska avancemanget firas?

– Det ryktas om att det blir ett ganska rejält partaj någonstans i kväll. Jag har hört att det finns spelare som har bokat av andra planer. När det är kval och små marginaler förbereder vi inte massa ståhej. Det är både mat och dryck vid kvällens firande.

Följer du och Magnus Larsson med laget upp?

– Vi är positiva, men det har varit intensivt de sista veckorna då vi har våra olika utmaningar för att få ihop det. Vi har sagt till föreningen att vi är positiva och ville att säsongen skulle få ta slut först. Det finns saker som måste falla på plats. Vi trivs superbra i BOIF och det är en fantastisk klubb att jobba i. Även om spelarna får betala sina egna skor och sin egen medlemsavgift så verkar det ändå kunna vara lyckosamt. Vi är jävligt tacksamma över att det finns sådana spelare. Spelarna spelar för bygden och det känns som en vinst för fotbollen.

Alla spelare förtjänade såklart beröm efter denna framgång.