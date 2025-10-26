Efter uppflyttningen – tränarduon förlänger sina kontrakt

En vecka efter Blackstad/Odensvi IF:s uppflyttning till division 5 har tränarna Patrik Wirengård och Magnus Larsson kritat på nya kontrakt för säsongen 2026. Foto: Privat

Blackstad/Odensvi IF gick upp i division 5 förra lördagen. Nu kan vår tidning berätta att tränarna Magnus Larsson och Patrik Wirengård följer med laget upp i seriesystemet.

En dryg vecka har gått sedan Blackstad/Odensvi IF vann avgörande kvalmatchen mot Bodafors SK med 2–1 och fick skrika ut sin glädje över att ha tagit steget upp i division 5.

Tränarna Patrik Wirengård och Magnus Larsson var direkt efter avancemanget positiva till en fortsättning.

”Vi är positiva, men det har varit intensivt de sista veckorna då vi har våra olika utmaningar för att få ihop det. Vi har sagt till föreningen att vi är positiva och ville att säsongen skulle få ta slut först. Det finns saker som måste falla på plats”, sa Patrik Wirengård till vår tidning förra lördagen.

Nu kan vår tidning berätta att tränarduon har förlängt sina kontrakt med BOIF över kommande säsong.

– Det var årsfest med styrelsen och dam- och herrlaget på fredagskvällen och vi kritade på nya kontrakt. Vi fortsätter precis som vi har gjort med delat tränaruppdrag, säger Magnus Larsson.

"Flera krokar ute"

Larsson/Wirengård har lett BOIF sedan säsongen 2024 och går nu in på sina tredje säsonger i klubben.

Hur känns det att det är klart?

– Det är skönt att det har blivit klart nu med tanke på att det har varit lite frågetecken. Eftersom vi fick kvala drog det ut på säsongen och då ville vi inte göra någonting klart. Vi ville känna efter hur det kändes innan vi skrev på, säger Larsson.

Vad är det ni har funderat på?

– Första delen var att vi ville se om vi verkligen skulle gå för det och gå upp en division. Alla spelare slöt upp och gick för det. Den andra delen är att vi har haft lite andra uppdrag för att ihop allting då jag är innebandytränare och Patrik har andra uppdrag. Tredje delen är att spelarna i befintlig trupp har gett positiva besked för att spela vidare och vad de säger så är det ingen som kommer lämna. Ledarstaben ska försöka förstärkas inför kommande säsong. Det var också en del i det, säger Magnus Larsson.

BOIF hoppas kunna förstärka truppen med ”rätt” spelare.

– Tanken är att vi ska värva rätt form av spelare och bygga vidare på det vi har påbörjat trots att vi påstås spela tråkig fotboll. Vi är jättenöjda med befintlig trupp och skulle vi få in rätt form av spelare så blir det ett lyft. Vi har flera krokar ute.