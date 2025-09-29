VIF-ordföranden efter degraderingen: "Vi kan bättre"

Sjua 2023. Fyra 2024. Nedflyttning 2025. Nästa år får Vimmerby IF börja om i division fyra. – Det är tråkigt. Vi har haft motflyt med en del skador på våra nyckelspelare men vi kan bättre och det är inte läge att rabbla en massa ursäkter, säger ordförande Stefan Bragsjö.

När Vimmerby IF tog klivet upp i division tre inför säsongen 2023 var målsättningen att etablera sig i trean.

Och det började bra. En stabil mittenplacering följdes upp av en imponerande fjärdeplats året därpå.

Men efter en blytung säsong är degraderingen ett faktum när bara en omgång återstår.

– Vi vill ha revansch, kavla upp ärmarna och göra det bättre under 2026, säger VIF:s ordförande Stefan Bragsjö.

Tror på modellen

Varför åker Vimmerby IF ur serien?

– Vi utmanas av flera större orter som vi tävlar emot när det gäller ungdomar och då är det jätteviktigt att vi inte har många frånfall på våra nyckelspelare. Vi har haft lite motflyt i år med Oskar (Stejdahl) som stukat sin fot tre-fyra gånger och Jockes (Joakim Storm) hälsena. Det påverkar såklart, men vi kan bättre. Vi tror stenhårt på vår modell att jobba med lokala, unga spelare och egna produkter som får möjligheten att utvecklas.

Är du förvånad med tanke på fjärdeplatsen i fjol?

– Nej, det är en tuff serie med många duktiga fotbollsspelare. Det är små marginaler och tillfälligheter kan göra att det går fort i tabellerna.

Är det ett misslyckande?

– Nej, då finns det andra saker i världen som är större misslyckanden. Vimmerby IF behöver och ska finnas i en förbundsserie och det tänker vi fixa till. Det kan komma lite hack i skivan men det viktiga är hur vi tar oss an det framåt. Vi vill göra våra unga killar duktigare och bättre rustade.

Annons:

"David är fantastisk"

David Lindgren tog över som tränare inför årets säsong och efter att Vimmerby IF blev klart för nedflyttning fick han frågan om sin egen framtid.

– Inget är klart, varken åt det enda eller andra hållet, sa Lindgren då.

Ordförande Stefan Bragsjö har fullt förtroende för tränaren.

– David är fantastisk och det är inte där skon klämmer. Vi får sätta oss ner och se om vi kan skruva lite på det framåt, men hur tränarkonstellationen ser ut nästa år är inte klart utåt sett. Det jag kan säga är att David alltid kommer att vara med i de diskussionerna.

Hur ser klubbens målsättning ut framåt?

– Jag är helt övertygad om att vi tar oss upp igen. Om det sker direkt eller inte bestämmer gruppen själva, men vi har en fantastisk grupp med spelare och ledare som jag tror vill visa att vi inte är nöjda med säsongen 2025.