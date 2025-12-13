Bragsjö svarar på kritiken: ”Får en kram av mig varje gång jag ser honom"

Ahmed Tarabeih kritiserar Vimmerby IF för uteblivna sportsliga satsningar och drivet för att gå framåt. VIF:s ordförande Stefan Bragsjö bemöter nu kritiken och känner sig trygg med klubbens arbete och väg framåt.

Efter sammanlagt fyra säsonger i Vimmerby IF väljer Ahmed Tarabeih att byta klubb och skriva på för division 4-nykomlingen Hjorted/Totebo. I en intervju med vår tidning riktar den offensivt skicklige spelaren kritik mot sin tidigare klubb och tycker att det är en klubb som inte står för de säger att de gör.

”Jag tycker inte att de står för ambitionerna och snacket om att de vill framåt eftersom de gör motsatsen. När man går till Vimmerby säger de ”vi satsar, har ambitioner och vill framåt” och så fort man skriver på så är det motsatsen. Det finns ingen som vill gå framåt och de gör inget för att gå framåt. Det är viktigt för folk att förstå att ingen i Vimmerby vill gå framåt”, säger Ahmed Tarabeih i en intervju med vår tidning.

"Kommer få en kram av mig"

Den syrliga och hårda kritiken bemöts nu av VIF:s ordförande Stefan Bragsjö.

– Ahmed är en viktig och bra person som vi har vårt fulla förtroende för. Han är en toppenkille som jag har jättemycket respekt för. Han har haft så mycket otur med sina skador och vi har verkligen försökt stötta honom på alla sätt och vis över alla de här åren. Han är alltid, alltid välkommen hos oss. Han kommer få en kram av mig varje gång jag ser honom. All dialog om Ahmed och hans tankar vill jag ta med honom personligen, säger Stefan Bragsjö.

Hur ser du på hans uttalande med att VIF inte infriar ambitioner, inte vill gå framåt och inte satsar på A-laget?

– Vad är en satsning 2025? Det vi i Vimmerby IF verkligen brinner för och vill få till är en totalsatsning på vår seniorverksamhet och en långsiktig satsning som går ut på att se till att förutsättningarna för övergången från ungdomsfotboll till seniorfotboll prioriteras. Det är den delen vi alltid har fokus på och kommer fokusera på.

Han anser att VIF bara låtit degraderingen till division 4 ske och vill göra folk uppmärksamma på att ingen i Vimmerby vill gå framåt, vad tänker du kring det?

– Det är precis tvärtom.

"Gör man inte bara på egen kraft"

Han säger att han har velat gå upp till division 2 med Vimmerby och att han inte har fått samma signaler från styrelsen.

– Det vore såklart jätteroligt att gå upp i division 2, men det är i så fall ett långsiktigt och jättehårt arbete som ligger bakom det och inte några snabba lösningar. Det går inte. Man gör det genom att trycka in timme efter timme när det kommer till träning.

Han tycker även att hela styrelsen måste bort om Vimmerby ska lyckas, hur ser du på det?

– Ahmed är en jättetrevlig och bra kille och jag respekterar allas åsikter. Jag har ingen övrig kommentar till det.

Bragsjö känner sig trygg med VIF:s policy gällande ”så många som möjligt, så länge som möjligt”.

– Ambitionen är att alla våra spelare ska spela så länge som möjligt, punkt slut. Det spelar ingen roll var de spelar eftersom vi gör det tillsammans i lokalfotbollen. Det är den tryggheten vi behöver skapa ännu mer och det är inget quick fix. Det är ett ständigt jobb och ett samtal mellan föreningarna som jag tycker fungerar bra.

"Vi kan så mycket bättre"

Stefan Bragsjö sätter fingret på den enskilt viktigaste detaljen för att skapa en sportslig satsning i en förening.

– Grunden för all satsning är att ha en ordentlig träningsmiljö. Det är ingen värdering i hur det har varit eller vem som har gjort vad. Det är alltid träningsmiljön som är grunden för en satsning – att människor, spelare och ledare med talang och fallenhet behöver lägga ner väldigt mycket tid och kraft och ha ett driv för att ta sig framåt. Då kommer satsningen ge frukt. Satsningar görs inte via att spelare byter klubb i lokalfotbollen eller att "kontrakt och trupper" får allt fokus. Har man talang, ett driv och vill träna hårt så kommer resultaten och massa glädje och meningsfullhet.

Vad är din förklaring till att Vimmerby trillade ur division 3?

– Det finns så mycket ursäkter att leta efter, men vi kan så mycket bättre. Det som är fokus nu och framåt är att vi kan så mycket bättre. Jag vet att vi har en spelartrupp som verkligen vill bevisa sig att de kan bättre. Jag tror stenhårt på gruppen vi har och jag tror stenhårt på att vi kan höja drivet och fokuseringen. Ska man gå ungt och orutinerat är det jätteviktigt att vi har trygghet på planen och där har vi haft otur med lite skador. Några fler ursäkter finns inte utan det är en helhet det handlar om. Vi behöver lägga in mycket mer driv framåt och inte fokusera på vad som har varit.

Bragsjö känner ett revanschsug för att Vimmerby ska göra bättre ifrån sig nästa säsong.

– Återigen och avslutningsvis vill jag säga att vi kan bättre med vårt herrlag och nu är det revansch som gäller. Jag tror stenhårt på våra killar som vill driva på, jobba hårt och utvecklas tillsammans. Vi har ett bra ledargäng och ett spelartrupp som har så mycket i sig. Är man spelare som har talangen i sig och vill trycka på lagbygge och ett utvecklingsdriv så är vår miljö en miljö att trivas i.

"Nu vet vi att vi är på rätt spår"

Tarabeih förstår inte varför Vimmerby gjorde sig av med tränaren Fredrik Falkevall efter säsongen 2024. Det är en ekonomisk fråga, enligt Stefan Bragsjö.

– Det finns ingen dold agenda utan ekonomin är alltid i fokus i föreningen. Där och då kändes det inte tryggt och vi hade inte den strukturen som vi ville ha kring ekonomin och därav blev det den justeringen. Det har ingenting att göra med person eller det fina arbete som Fredrik gjorde. Det var bara en ekonomisk fråga. Det var det då och nu har vi hämtat ny kraft, hittat tillbaka och behöver stärka upp vår breda förening och därav lösningen med Patricia (Pöder) som jobbar inifrån och ut med helheten så att vi på fotbollsplanen kan få ut stöd i träningsmiljön. Det är hela vägen från barn- och ungdomsverksamheten upp till våra seniorlag.

Patricia Pöder kommer från och med årsskiftet jobba heltid som senior- och marknadsansvarig och har tidigare haft en tjänst på 40 procent.

– Vimmerby IF är en jättestor förening som förpliktigar och då behöver vi ha människor som jobbar bakom kulisserna och ser till att vi får upp tryggheten med ekonomi, alla ideellt arbetande ledare och alla våra barn och ungdomar och seniorspelare. Det vi har lärt oss är att vi behöver ha våra pengar på rätt ställe och nu är det Patricia och David som ska hjälpas åt och jobba med varumärket och alla människor i föreningen. Bullerby Cup är A och O för oss och där har vi en fantastisk struktur som jag är jätterädd om. Bullerby Cups varumärke är jättestarkt och det ska vi nu försöka jobba ännu mer med via Patricia.

Hur ser du på att ni inte kunde ha kvar Falkevall som heltidsanställd tränare i fjol och nu anställa Pöder som heltidsanställd senior- och marknadsansvarig?

– I grunden handlar det om att flytta pengar i sidled. David (Lindgren) är anställd och jobbar med fotboll på heltid, men vi behöver få in administrativt stöd för att jobba med vårt varumärke och vår styrka och bredd.

Har ekonomin blivit bättre under 2025?

– Ja, det har den blivit. Det är inte årsmöte än, men jag känner mig lugn och trygg med ekonomin och det gjorde jag inte för ett år sedan. Vi vet var vi har våra pengar och var vi har vår trygghet, men kassaflödet måste fungera. Vi måste ha tillräckliga intäkter som matchar våra utgifter. Det är enkel matematik och nu vet vi att vi är på rätt spår och behöver bygga underifrån. Det har inget att göra med satsning, Falkevall eller andra personer. Det har att göra med att vi vill ha en trygg och stadig förening.