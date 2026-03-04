Fejkade mejl från "Bragge" – nu går VIF ut med varning

Det har florerat tidigare i Vimmerby IF:s namn och med personer starkt knutna till föreningen. Nu utnyttjar bedragare ordförande Stefan "Bragge" Bragsjös namn. – Vi försöker nå ut till alla medlemmar om detta, säger verksamhetsansvarig David Lindgren.

Bedragarna hittar alltid nya vägar att försöka lura intet ont anande människor. Fejkmejl har blivit vardag för många och nu används återigen Vimmerby IF:s namn.

Mejl har skickats ut som ser ut att komma från föreningens ordförande Stefan Bragsjö. Mejlen är fejk och mottagare uppmanas att inte svara, utan i stället radera dem.

– Det är det där klassiska. Det står att det är brådskande mellan möten och att han behöver hjälp. Det går inte att nå honom per telefon, utan man uppges svara på det här mejlet. Man ser ju på mejladressen att det är fejk, men det finns alltid en risk om man inte läser så noga, säger VIF:s verksamhetsansvarige David Lindgren.

Nu försöker klubben nå ut till sina medlemmar.

– Jag tror inte att någon gått på det. Vi har varit snabba på det. Det var en ungdomsledare som uppmärksammade mig på det och då såg jag också att jag fått mejlet. Jag tror att vi har hunnit reagera hyfsat snabbt.

Det här är inte första gången just Vimmerby IF drabbas. Någon gång påstods det att Budo Ericsson var utomlands och behövde ekonomisk hjälp.

– Det är väl inte otroligt att det har något att göra med Sportadmin-läckan för något år sedan. Det är den äldre generationen man är orolig för. Läser man väldigt snabbt kan det verka rimligt, men det är viktigt att folk vet om det. Vi hoppas att det här är sista gången.