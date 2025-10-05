H/T VANN SERIEFINALEN – KLART FÖR DIVISION FYRA

Amel Komina firar sitt 1-0-mål i seriefinalen mot IFK Oskarshamn. Foto: Rickard Johnston
Över 800 personer hade samlats för att följa den rafflande seriefinalen i division fem.
Matchen var precis lika jämn som förväntat inledningsvis och efter första halvlek var det fortfarande mållöst efter att IFK Oskarshamn vaskat fram de vassaste chanserna medan Hjorted/Totebo haft det mesta av spelet.
Komina matchvinnare
I andra halvlek flyttade hemmalaget fram positionerna och tio minuter in kom det förlösande målet. Amel Komina fick fritt läge vid straffpunkten och sköt in 1-0. Plötsligt var det motsatta förutsättningar. Hjorted/Totebo serieledare och IFK Oskarshamn tvingades jaga.
När gästerna flyttade fram laget öppnades samtidigt försvaret upp och H/T skapade på kort tid en rad kvalificerade chanser för att punktera matchen. Skyttekungen Simon Sandholm rullade bollen utanför i fritt läge, Johan Lundin nickade utanför – men H/T var fortfarande bara ett ynka IFK Oskarshamn-mål ifrån för att tvingas kvala.
Trots missade chanser och en slutforcering från Oskarshamn höll Hjorted/Totebo undan och vann med 1-0. Division fyra nästa.
Mer om matchen kommer.