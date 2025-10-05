H/T VANN SERIEFINALEN – KLART FÖR DIVISION FYRA

Hjorted/Totebo är klart för division fyra. Amel Komina blev stor hjälte när han avgjorde seriefinalen mot IFK Oskarshamn inför över 800 åskådare på Tollevi.

Över 800 personer hade samlats för att följa den rafflande seriefinalen i division fem.

Matchen var precis lika jämn som förväntat inledningsvis och efter första halvlek var det fortfarande mållöst efter att IFK Oskarshamn vaskat fram de vassaste chanserna medan Hjorted/Totebo haft det mesta av spelet.

Komina matchvinnare

I andra halvlek flyttade hemmalaget fram positionerna och tio minuter in kom det förlösande målet. Amel Komina fick fritt läge vid straffpunkten och sköt in 1-0. Plötsligt var det motsatta förutsättningar. Hjorted/Totebo serieledare och IFK Oskarshamn tvingades jaga.

När gästerna flyttade fram laget öppnades samtidigt försvaret upp och H/T skapade på kort tid en rad kvalificerade chanser för att punktera matchen. Skyttekungen Simon Sandholm rullade bollen utanför i fritt läge, Johan Lundin nickade utanför – men H/T var fortfarande bara ett ynka IFK Oskarshamn-mål ifrån för att tvingas kvala.

Trots missade chanser och en slutforcering från Oskarshamn höll Hjorted/Totebo undan och vann med 1-0. Division fyra nästa.

Mer om matchen kommer.