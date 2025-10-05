05 oktober 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

H/T VANN SERIEFINALEN – KLART FÖR DIVISION FYRA

Amel Komina firar sitt 1-0-mål i seriefinalen mot IFK Oskarshamn. Foto: Rickard Johnston

H/T VANN SERIEFINALEN – KLART FÖR DIVISION FYRA

FOTBOLL 05 oktober 2025 17.51

Hjorted/Totebo är klart för division fyra.
Amel Komina blev stor hjälte när han avgjorde seriefinalen mot IFK Oskarshamn inför över 800 åskådare på Tollevi.

Annons:

Över 800 personer hade samlats för att följa den rafflande seriefinalen i division fem. 

Matchen var precis lika jämn som förväntat inledningsvis och efter första halvlek var det fortfarande mållöst efter att IFK Oskarshamn vaskat fram de vassaste chanserna medan Hjorted/Totebo haft det mesta av spelet.

Komina matchvinnare

I andra halvlek flyttade hemmalaget fram positionerna och tio minuter in kom det förlösande målet. Amel Komina fick fritt läge vid straffpunkten och sköt in 1-0. Plötsligt var det motsatta förutsättningar. Hjorted/Totebo serieledare och IFK Oskarshamn tvingades jaga.

När gästerna flyttade fram laget öppnades samtidigt försvaret upp och H/T skapade på kort tid en rad kvalificerade chanser för att punktera matchen. Skyttekungen Simon Sandholm rullade bollen utanför i fritt läge, Johan Lundin nickade utanför – men H/T var fortfarande bara ett ynka IFK Oskarshamn-mål ifrån för att tvingas kvala.

Trots missade chanser och en slutforcering från Oskarshamn höll Hjorted/Totebo undan och vann med 1-0. Division fyra nästa.

Mer om matchen kommer.

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

KLART: Här är lokala lagens motståndare i andra cupomgången
H/T gör vass värvning från division 4-nykomlingen
Veteranen: "Hela bygden har väntat på det här"
H/T krossade FBSK – avgörande seriefinal väntar i sista omgången
Ingen flytt för kommande seriefinalen i division 5: "Synd"

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt