FBSK vann degraderingsmötet med Hebe: "Roligt att titta på"

Urban Svensson fick jubla över tre poäng i sin sista match som tränare för Frödinge/Brantestad SK. Foto: Ossian Mathiasson

Både IF Hebe och Frödinge/Brantestad SK trillar ur division 5. I dag ställdes de två degraderingsklara lagen mot varandra på Silvervallen. FBSK vann med 4–1 efter en stark andra halvlek.

IF Hebe och Frödinge/Brantestad SK har inte lyckats etablera sig som nykomlingar i division 5. Båda lagen får börja om i division 6 och ställdes mot varandra i säsongens sista match.

Adam Kennmark gav Hebe ledningen i femte minuten och Elias Wiberg kvitterade till 1–1 efter knappa halvtimmens spel. FBSK drog det längsta strået i andra halvlek och vann med 4–1 efter mål av Johan Carlsson, David Johansson och Alexander Hellenstierna.

– Det var roligt att avsluta säsongen med en seger. Jag tror att vi ville lite mer i dag och vi gjorde det bra som lag. Alla drog åt samma håll och alla löpte för varandra. Det var jätteroligt att sitta och titta på, säger Urban Svensson i FBSK.

Felix Anderssons Hebe sänktes av FBSK:s 2–1 och 3–1 som kom inom loppet av fyra minuter i andra halvlek.

– Jag tycker att vi är på gång i första halvlek och har hyfsat tryck på dem, men det ville sig inte riktigt i dag heller. När de får in sina mål, 2–1 och 3–1, känns det som att luften går ur oss och det är ändå förståeligt på något sätt att man inte har så mycket motivation kvar när det är sista halvleken för året och matchen är betydelselös, säger Felix Andersson

Hussien Abdul Nawrozi och Noah Sandelius fick beröm i Hebe. I ett för dagen starkt FBSK stack Fredric Carlsson ut på nytt.