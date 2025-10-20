Trots förlusten – IFK Tuna nära nytt kontrakt: "Ser bra ut"

IFK Tuna ser ut att klara sig kvar i division fem trots att bara blev tvåa i sin kvalgrupp. Detta tack vare att flera Smålandslag verkar ta steget upp i division tre. Foto: Ossian Mathiasson

Förlust i avgörande kvalmatchen mot Blomstermåla. Ändå ser IFK Tuna ut att klara sig kvar i femman – som näst bästa tvåa. – Det ser bra ut, säger Mats Larlind på Smålands fotbollförbund.

Oavgjort mot Blomstermåla hade räckt för att IFK Tuna skulle säkra nytt kontrakt i division fem på egen hand. Det blev förlust med 1-3 efter en sent tappad ledning vilket gör att de nu tvingas förlita sig på andra resultat för att inte halka ner i division sex.

Lyckligtvis för IFK Tuna ser det trots allt ut att gå vägen. Antalet lag som får spela i division fem från kvalspelet beror på skillnaden mellan upp- och nedflyttning av Smålandslag till och från division tre – och just nu är det lika många lag som går upp som åker ur. Det skulle innebära att även de två bästa tvåorna i kvalet till division fem klarar sig.

Tre tvåor kan klara sig

Som näst bästa tvåa är IFK Tuna därför i princip klara för fortsatt spel i femman om inte resultaten helt går emot i sista omgången. FK Karlshamn United behöver då vinna mot IFK Borgholm med minst tre mål samtidigt som FK Älmeryda-Linneryd och Alvesta GOIF spelar oavgjort.

– Vi ser ut att ha Smålandslag som vinner två av grupperna och då har vi förhållandet +-0 vilket gör att de bästa tvåorna går upp. Just nu ser det bra ut för IFK Tuna, säger Mats Larlind på förbundet.

Det skulle kunna bli ytterligare en tvåa som klarar sig. Råslätts SK har chansen att gå om skånska Svalövs BK i sista omgången av grupp 11 i kvalet till division tre. Lyckas man med det är Reftele GOIF klart för division fem som tredje bästa tvåa.

– Möjligheten finns att det blir tre tvåor, men det avgörs i sista omgången, säger Larlind.

Rättelse: I en tidig version från förlustmatchen mot Blomstermåla uppgav vi att IFK Tuna åkte ur division fem. Detta stämmer alltså inte. Hur många lag som går upp från kvalet avgörs definitivt nästa helg och just nu har IFK Tuna goda chanser att klara sig kvar.