KLART: Tränaren slutar efter avancemanget – kliver in i ny roll

Efter tre framgångsrika säsonger med dubbla uppflyttningar väljer Jimmy Svensson att kliva av tränaruppdraget i Hjorted/Totebo. Foto: Rickard Johnston

Jimmy Svensson följer inte med Hjorted/Totebo upp i division 4 i rollen som huvudtränare. Han kliver av tränaruppdraget – och blir kvar i en ny roll i föreningen.

Det har varit på gång ett tag. Nu är det officiellt.

Efter tre starka och minnesvärda säsonger väljer Jimmy Svensson att kliva av uppdraget som huvudtränare för Hjorted/Totebo.

”Det är med stort vemod som jag meddelar att jag slutar som huvudtränare för Hjorted/Totebo. Vissa kommer säkert tycka att det kommer olägligt men livet har ingen perfekt tajming. Man får istället lyssna till vad som är bäst för stunden och sedan stå stark vid det”, säger han i en kommentar till klubbens sociala medier.

Fortsätter i annan roll

När Jimmy Svensson anslöt till klubben inför säsongen 2023 hade man haft ett par tunga år i division 6 med tunn trupp. Det blev uppflyttning till division 5 via kval säsongen 2023, positivt kval mot division 4 säsongen 2024 och serieseger och uppflyttning till division 4 i år.

”Jag har sett föreningen ta stora kliv och vi har utvecklas till ett lag som är väldigt svåra att besegra men väldigt lätta att tycka om. Jag är väldigt stolt över min tid som huvudtränare för Hjorted/Totebo och hoppas att ni också har uppskattat tiden med mig”, säger Jimmy Svensson.

Jimmy Svensson blir ändå kvar i klubben i en roll där han framför allt kommer jobba med spelarfrågor och rekryteringar.

”Ni blir inte av med mig helt utan jag kommer finnas kvar och hjälpa föreningen med diverse behov som uppstår. Tack för alla fina minnen och den resan som vi påbörjat. Vi ses på Hjortheden och Tollevi”, säger Jimmy Svensson.

Vem som tränar H/T i division 4 säsongen 2026 är ännu inte presenterat.