H/T bekräftar intresse – dementerar att det är klart: "Har en som är lite sugen"

Jimmy Svensson har hand om spelarfrågor och rekryteringar i Hjorted/Totebo och bekräftar att ytterligare en spelare kan vara på väg in i truppen. Foto: Rickard Johnston

Enligt uppgifter till vår tidning ska Hjorted/Totebo ha gjort klart med tidigare VIF-spelaren Haris Dreco. Jimmy Svensson bekräftar att en spelare är på ingång – men dementerar att något skulle vara klart. – Vi har en som är lite sugen och han kommer att vara med och känna på det i upptakten. Det är ingen hemlighet att den här spelaren har kommit på vår radar lite senare då vi inte trodde att det var aktuellt för honom att spela i Hjorted, säger han.

Hjorted/Totebo har värvat starkt inför säsongen som nykomling i division fyra. Ilhan Jejna (Myresjö/Vetlanda FK), Ahmed Tarabeih (Vimmerby IF) och Fabian Ring (IFK Västervik) är redan klara – och enligt källor till vår tidning ska Hultsfredskillen Haris Dreco vara nästa spelare på väg in i truppen. Mittfältaren kommer närmast från en ettårig sejour i division tre-klubben Hemgårdarnas BK.

Tittat mot Vimmerby-hållet

Jimmy Svensson, ansvarig för spelarfrågor och rekryteringar i H/T, är nöjd med värvningarna som gjorts hittills och bekräftar att ytterligare en spelare ska vara på ingång.

– Vi försöker vara aktiva och har vidgat vyerna och tittat lite mot Vimmerby-hållet. Vi har en till spelare som är lite sugen men ingenting är klart ännu. Om det skulle bli aktuellt kommer vi att gå ut med det.

Vi har uppgifter på ett namn, men du kommer inte bekräfta något gissar jag?

– Det är ingen hemlighet att den här spelaren har kommit på vår radar lite senare och vi trodde inte att det skulle vara aktuellt för honom att spela i Hjorted. Han kommer att vara med och känna på det lite i upptakten och så får vi se vad som händer. Om det blir verklighet av det återstår att se.