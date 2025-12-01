01 december 2025
Stoppad övergång inför säsongen – nu vänder backen hem till moderklubben

Filip Gustavsson lämnar IFK Tuna till förmån för en återkomst i moderklubben Hjorted/Totebo. Foto: Stefan Härnström

Stoppad övergång inför säsongen – nu vänder backen hem till moderklubben

FOTBOLL 01 december 2025 15.13

IFK Tuna stoppade Filip Gustavssons övergång till Hjorted/Totebo inför årets säsong. Nu, när årets frimånad är igång, blir övergången verklighet. Försvarsspelaren presenterades av moderklubben på måndagen.

Vår tidning rapporterade i början av året, då frimånaden var stängd sedan ett tag tillbaka, att IFK Tunas nyckelspelare Filip Gustavsson hade synts till på en träning med moderklubben Hjorted/Totebo. Både Filip Gustavsson och Hjorted/Totebo var intresserade av att få till en övergång medan IFK Tuna var bestämda och tydliga med att de inte var villiga att släppa sin nyckelspelare i mitten av februari. På grund av en skada blev det endast tio matcher för Filip Gustavsson i Tunadressen 2025.

Nu, halvvägs in i frimånaden, kommer nyheten att Filip Gustavsson lämnar IFK Tuna för spel i moderklubben och nyblivna division 4-laget Hjorted/Totebo 2025.

”Äntligen! Efter tio år ute på vift i Tuna och VFF är nu Totebosonen Filip Gustavsson tillbaka i fadershuset”, skriver H/T i ett inlägg på sociala medier.

Filip Gustavsson håller till i backlinjen och kommer bidra med värdefull rutin i återkomsten.

”Han är en brytsäker och fullständigt orädd mittback som även besitter stora ledaregenskaper. En fulltränad Fille kommer inte vara rolig att tampas med för våra motståndare nästa år”, skriver H/T.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

