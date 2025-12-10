Offensiv spetsspelare klar för H/T: ”Vet vad jag utför i ett lag"

Det har varit på gång ett tag. Nu är det klart att Ahmed Tarabeih lämnar Vimmerby IF för spel med division 4-nykomlingen Hjorted/Totebo nästa säsong. – Jag vet att vi kommer vara med i toppen och fightas om att vinna serien, säger Ahmed Tarabeih.

Vår tidning rapporterade under förra veckan om att SK Lojal inte kommer till spel med ett seniorspel i seriespel säsongen 2026 och att Ahmed Tarabeih går till Hjorted/Totebo nu när Lojal inte kommer inte till spel.

Ahmed Tarabeih bekräftar nu att det blir en övergång från Vimmerby IF till Hjorted/Totebo.

– H/T har gjort det bra de två senaste säsongerna. Jag drar dit i år för att jag känner tränaren Ayman (Hadrous) och Amel (Komina) sedan tidigare. Det känns som att de har något bra på gång. Jag har haft kontakt med Jimmy (Svensson) och allt blev klart i dag. Det känns bra och jag tror att det är en grupp jag kommer komma in bra i, säger Ahmed Tarabeih.

Ahmed Tarabeih tror att H/T:s spelsätt kommer passa honom.

– De vill spela fotboll och jag vet hur Ayman är som tränare. Han vill spela fotboll och han vill rulla, det är det spelet som passar mig bäst.

"Jag är ingen vanlig spelare"

En skada satte stopp för Tarabeihs fotbollsspelande under 2025. Nu har han fått reda på vad det är för skada som har gäckat honom.

– Jag ska kunna spela hela nästa säsong. Trots att jag har haft en tyngre säsong så vet jag hur bra jag är och vad jag är kapabel till. Det är flera lag högre upp i seriesystemet som har hört av sig till mig. Skadan kommer inte påverka mig och jag kommer komma tillbaka som vanligt. Jag hoppas kunna vara med hela säsongen och det tror jag att jag kommer kunna göra.

Hjorted/Totebo är nykomling i division 4 och TArabeih spänner bågen högt.

– Jag går dit för att jag vet att vi kommer vara med i toppen och fightas om att vinna serien. Jag vet vad jag är kapabel till och vad jag utför i ett lag. Det är inget snack om saken. Det viktigaste i fotbollen är att ha roligt och det är inte roligt att förlora utan det är bara roligt att vinna. När vi har roligt så kommer bi göra det bra. Jag tror att Hjorted kan vara ett lag att räkna med i toppen av fyran nästa år.

Ahmed Tarabeih ser tillförsikt fram emot kommande säsong.

– Jag kommer ge fullt ut i H/T. Jag vet vad jag kan och H/T vet vad de får. Jag är ingen vanlig spelare. Jag förbättrar ett lag när jag är med. Jag vet vad jag tillför i ett lag när jag kommer in och jag är en poängspelare som brukar göra poäng.