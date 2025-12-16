Efter återbudet – så blir upplägget i KM: "Lång turnering"

Det klassiska upplägget med åtta lag i kommunmästerskapet i futsal blir inte av. Rumskulla GoIF har lämnat återbud och istället för två grupper kommer alla lag möta varandra i en grundserie. – Det blir 21 matcher och en lång turnering, säger cupgeneralen Mats Krantz.

Vissa år har KM i futsal, även kallat Sparbankscupen, haft nio lag anmälda. Allt som oftast åtta. Nu blir det bara sju lag sedan Rumskulla GoIF som startade upp på nytt i fjol tvingats lämna återbud.

– De har tappat många spelare och försökt få ihop ett lag men hörde av sig igår och meddelade att de inte kommer till spel, säger Mats Krantz.

Alla möter alla

Upplägget blir därmed detsamma som under 2023 och 2024. En grundserie där alla lag möter varandra i matcher över 15 minuter och de fyra bästa går till semifinal.

– Det blir final framåt klockan 17.00 och en lång dag. Lottningen kommer ske i slutet av veckan, säger Krantz som själv har varit med varje minut i KM sedan starten 1982.