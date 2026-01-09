FBSK hoppas på ny triumf mot Gullringens GoIF i KM: "Går och väntar"

Martin Gunnarsson hoppas att Frödinge/Brantestad SK kan skrälla sig vidare till slutspelet i KM. Foto: Ossian Mathiasson

Frödinge/Brantestad SK besegrade Gullringens GoIF i Nennepokalen strax före jul. En bedrift de hoppas kunna upprepa på lördag. – De brukar vara svåra att slå och kommer kanske inte ha samma lag som då, men visst vore det kul att gå vidare från gruppspelet, säger Martin Gunnarsson.

Frödinge/Brantestad SK tillhör inte direkt favoriterna i kommunmästerskapet i futsal. 2013 tog klubben en historisk titel efter att ha besegrat Gullringens GoIF i final. Det var då första finalen sedan 1982.

– Det ska bli kul att spela KM igen. Det är alltid en extra grej som man går och väntar på, säger Martin Gunnarsson.

Hur har förberedelserna sett ut?

– Vi har kört på och tränat två gånger i veckan och haft rätt bra uppslutning. Sen fick vi en rejäl genomkörare i Totebo under Nennepokalen.

Vad talar för er och vad är er målsättning?

– Det har känts bra på träningarna och vi har fått in en bra rutin. Allt vet vad vi ska göra på planen oavsett vilken position man hamnar i. Vi har inte pratat så mycket om målsättning men visst vore det kul att gå vidare i alla fall.

"Otrolig på att få med sig bollen"

Vilka lag går vidare till slutspel?

– Vimmerby IF och Gullringens GoIF. IFK Tuna brukar kunna vara där också. Sen blir det vi då, det måste jag ju säga. Vi vann ju faktiskt mot Gullringen i Nennepokalen även om de kanske inte har samma lag nu.

Vilket lag vinner KM och varför?

– Om Vimmerby ställer upp med ett bra lag brukar de vara svårast att slå.

Vilka spelare är det värt att hålla ett extra öga på i ditt eget lag?

– Vi har några stycken. ”Robban” (Robert) Nilsson i målet är duktig. Sen har vi Sigge Blomberg som är otrolig på att få med sig bollen. En bollskicklig spelare.

Hur ser du på din egen roll?

– Ja, jag kör väl oftast framåt till. Jag har mycket energi och spring i benen. Jag har inte så mycket teknik kanske men mer fart. Jag får köra på det istället.