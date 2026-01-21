Lagkaptenen ska ha bestämt sig för VIF: "Ingen vore gladare än jag"

Enligt uppgifter till vår tidning ska Oskar Stejdahl ha bestämt sig för en fortsättning i Vimmerby IF. Foto: Simon Henriksson

Oskar Stejdahl har uppvaktats av division tre-klubben Myresjö/Vetlanda FK, men enligt uppgifter till vår tidning kommer innermittfältaren fortsätta i Vimmerby IF. – Det vore trevligt. Jag har väldigt svårt att se honom någon annanstans och ingen är gladare än jag om han skulle ha bestämt sig för att stanna hos oss. Men ingenting är klart här och nu, säger sportchefen Patricia Pöder.

Lagkaptenen Oskar Stejdahl har varit en av de sista pusselbitarna i Vimmerby IF:s trupp – och än är inget kontrakt påskrivet. Men enligt uppgifter till vår tidning ska mittfältaren ha bestämt sig för att stanna.

– Jag kan säga som jag sagt tidigare att jag har väldigt svårt att se honom någon annanstans. Även om saker har dragit ut på tiden har jag känt mig ganska lugn, men i talande stund är ingenting klart, säger sportchefen Patricia Pöder.

Brorsan överväger en återkomst

Även Oskars bror Gustav Stejdahl, som nyligen länmnade klubben för HM IS i division fem, ska enligt uppgift vara på väg tillbaka till Vimmerby IF. Det trots att han även har gjort träningar med division tre-klubben Myresjö/Vetlanda FK under veckan.

– Jag kan ärligt säga att jag inte har så mycket mer kommentarer kring det. Jag har inte personligen pratat med Gustav och övergången till HM IS är gjord. Vi har inte haft mer dialog så vi får se.