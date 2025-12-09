Pöder blir heltidsanställd i VIF: ”Jättetacksam för möjligheten"

Patricia Pöder har varit verksam i Vimmerby IF i flera år och ska från och med årsskiftet jobba heltid som senior- och marknadsansvarig i klubben.

Patricia Pöder kom in i Vimmerby IF som sportchef för damlaget och är sedan tre säsonger tillbaka sportsligt ansvarig för både herr- och damlaget. Hon har haft en tjänst på 40 procent och ska från och med årsskiftet jobba heltid som senior- och marknadsansvarig i VIF, en nyhet som Vimmerby Tidning var först med att rapportera om i dag.

– Jag började med denna tjänst för ungefär ett halvår sedan. En sportchefstitel i de här tiderna ger inte jättemycket utrymme för att jobba med marknad och det förstår nog alla som jobbar med idrott. Nu är tanken att tiden ska ges på ett annat sätt, säger Patricia Pöder.

"Jättetacksam för möjligheten"

Hon ska från och med årsskiftet jobba med både sportchefsfrågor kring herr- och damlaget och vara marknadsansvarig i Vimmerby IF.

Vad tänker du kring att du får vara med på en sån här satsning?

– Jag är jättetacksam för det. Jag har alltid haft en dröm om att jag ska få jobba med fotboll och nu har jag till viss del gjort det under många år. Att få fortsätta göra det på heltid och inte behöva flytta på mig till en större stad är få förunnat. Jag är jättetacksam för möjligheten.

Patricia Pöder lämnar jobbet som samordnare på Hultsfreds gymnasium nästa onsdag och ser fram emot att jobba heltid i Vimmerby IF.

– Vi har egentligen fört denna dialog länge och det har legat uppe på bordet ett tag. Jag själv har inte drivit frågan så hårt till en början i och med att jag har mitt jobb och jag har velat kombinera dem. Jag har varit inom skolan länge, jobbar med ungdomar och trivs väldigt bra med det. Det har inte varit självklart att man bara vill släppa det och sedan dök den här möjligheten upp. Vi diskuterade det i styrelsen och de diskuterade det också. När erbjudandet kom upp på bordet så är det svårt att tacka nej till det.

"Enklare att träffa företag"

Det blir ett större fokus på marknadsbiten för Patricia Pöder i den nya rollen.

– Det är marknadsbiten som jag kommer fokusera mest på. Det blir enklare att träffa företag. I dag har jag haft två dagar i veckan som jag har haft den möjligheten och nu blir det fem dagar i veckan. Det är klart att det är skillnad. Sportchefsjobbet har jag redan kört fullt ut så det kan man inte göra så mycket mer med. Det är lite enklare dagtid att kunna få tid till saker. Jag har varit noga med att jag ska försöka särskilja jobben och lägga fokus där jag är. Det har blivit mycket kvällar till fotbollen och det kommer det fortsatt bli eftersom det är en sport som utövas kvällstid. Arbetet på kvällar kvarstår, men det blir något annat.