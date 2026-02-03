03 februari 2026
Uppgifterna bekräftade – kaptenen spelar vidare i VIF

Oskar Stejdahl har bestämt sig för en fortsättning i Vimmerby IF. Foto: Ossian Mathiasson

Uppgifterna bekräftade – kaptenen spelar vidare i VIF

FOTBOLL 03 februari 2026 11.26

Vår tidnings uppgifter om att Oskar Stejdahl har bestämt sig för en fortsättning i Vimmerby har nu bekräftats av klubben själva.

Vår tidning berättade för en tid sedan om att Oskar Stejdahl har bestämt sig för att stanna i Vimmerby IF trots locktoner från division 3-klubben Myresjö/Vetlanda FK.

”Jag kan säga som jag sagt tidigare att jag har väldigt svårt att se honom någon annanstans. Även om saker har dragit ut på tiden har jag känt mig ganska lugn, men i talande stund är ingenting klart”, sa sportchefen Patricia Pöder då.

Nu går VIF ut med ett inlägg på sociala medier där de meddelar att Oskar Stejdahl är klar för en fortsättning i VIF:

”Vi är stolta och glada över att meddela att vår lagkapten förlängt ytterligare ett år. I Oskar får vi stabilitet, viktig rutin och ett stort VIF-hjärta”, skriver VIF i ett inlägg på sociala medier.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

