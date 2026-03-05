Ordförande svarar på kritiken – medverkan i seriespelet är osäker

Oscar Ingström lämnar uppdraget som huvudtränare för Ankarsrums IS och riktar kritik mot styrelsen som inte har tillgodosett hans önskemål om att förstärka truppen.

Tanken var att Oscar Ingström skulle gå in på sin tredje säsong som huvudtränare för Ankarsrums IS. Han slog larm om lagets prekära, problematiska truppläge i december och kom överens med styrelsen om att ordförande Alexander Dalin skulle kontakta Hjorted/Totebo angående spelare och ett eventuellt samarbete.

Han upplever att hans önskemål inte har tillgodosetts och väljer nu att hoppa av sitt tränaruppdrag i Ankarsrums IS.

Här kan du läsa vår artikel med Oscar Ingström om hans tankar kring beslutet att lämna Ankarsrum.

Vår tidning har varit i kontakt med klubbens ordförande Alexander Dalin som bemöter kritiken från Oscar Ingström.

”Vi har tagit del av Oscars uttalanden och har respekt för att han upplever situationen som utmanande. Samtidigt vill vi framhålla att föreningen under en längre tid har arbetat med olika lösningar för att stärka seniorverksamheten, bland annat har det funnits stöd i form av bidrag till utrustning såsom skor samt reseersättningar till spelare i samband med träningar/matcher”, skriver Alexander Dalin i ett mejl till vår tidning.

Medverkan i seriespelet är osäker

Alexander Dalin skriver vidare att styrelsen har fört dialog med olika personer kring en eventuell sportchefsroll för att stärka organisationen runt laget.

”I nuläget finns inget beslut fattat. Utan rollen är fortfarande vakant. Som ideell förening är vi beroende av många människors engagemang och vi fortsätter nu arbetet med att se över hur verksamheten ska organiseras framåt. När vi har mer konkret information att dela kommer vi självklart att kommunicera det”, skriver Alexander Dalin.

Vad tänker du kring lagets medverkan i årets seriespel?

”Vi ser just nu över förutsättningarna för seniorverksamheten inför säsongen och för dialog både internt och med personer runt föreningen. Något slutgiltigt besked kring lagets medverkan i årets seriespel finns därför inte i dagsläget”

Hur går ni vidare i sökandet efter en ny tränare?

”Beskedet från Oscar kom till oss under dagen och är därför väldigt nytt. Vår förhoppning har varit att fortsätta arbetet tillsammans, men vi behöver nu landa i situationen och föra vidare dialog om hur vi går vidare. När det gäller tränarfrågan är det alltså inget som är beslutat i nuläget. Vi återkommer när vi har mer konkret information att dela”.