TRÄNAREN LÄMNAR – SKARP KRITIK RIKTAS MOT KLUBBEN

Oscar Ingström, huvudtränare i Ankarsrums IS, är missnöjd med styrelsens arbete och engagemang för seniorfotbollen i klubben och hoppar av sitt uppdrag. Foto: Ossian Mathiasson

Oscar Ingström slog larm om Ankarsrums IS:s klena spelarunderlag i december och är besviken på styrelsens arbete. Nu har huvudtränaren fått nog och tackar för sig. – Jag måste göra det när jag inte får någon uppbackning från rätt håll, säger Oscar Ingström.

Ankarsrums IS upplevde ett kämpigt fjolår i division 6 som slutade med en nästjumboplacering och åtta inspelade poäng. Spelartruppen var tunn och laget hade problem att få folk att dyka upp och närvara på träningar och matcher.

Ankarsrum gjorde inget väsen av sig under frimånaden och huvudtränaren Oscar Ingström slog larm om det prekära, problematiska läget i december.

– I mitten av december pratade jag med kassören i klubben och sa till honom att vi måste sätta igång ett projekt med att kontakta de andra klubbarna för att vi kommer ha för få spelare om vi ska kunna fortsätta verksamheten, säger Oscar Ingström.

Oscar Ingström ställde i detta skede upp på en intervju om landsbygdsfotbollen i Västerviks-Tidningen.

– Den 13 januari hade föreningen ett styrelsemöte och ordförande (Alexander Dalin) fick då uppgiften att kontakta bland annat Hjorted/Totebo för ett samarbete. Artikeln från VT kom ut den 28 januari och då var det ett glapp på två veckor. Han var besviken över att artikeln hade kommit ut för tidigt trots att det hade gått två veckor från att han hade fått uppdraget att ringa fram till att artikeln kom ut, säger Oscar Ingström.

"Bara fabricerade ord"

Han var i kontakt med Alexander Dalin på onsdagen för att fråga hur det går i jakten på spelarförstärkningar och vad han har fått för svar i samtalen med Hjorted/Totebo, division 4-nykomlingen som förfogar över en stor, stark och konkurrenskraftig trupp.

– Då svarade han till mig ”jag har fortfarande inte ringt”. Det innebär att han har fått ett uppdrag 13 januari och 4 mars har han fortfarande inte ringt trots att vi har kris och panik.

Vad var tanken att han skulle ha ställt för fråga till H/T?

– Om något slags samarbete och om de har spelare över som kan tänka sig att spela A-lagsfotboll med oss men kanske träna med dem. Man hade kunnat göra något liknande upplägg med Gunnebo om de till exempel har 38 spelare och fyra spelare som inte platsar i ett B-lag. Då kan man försöka hjälpa varandra över gränserna i att skriva över spelare på korta avtal och man kan skriva tillbaka spelare om det skulle uppstå skador i deras lag. Det hade varit ett sätt att få klubben att överleva. Då var Alexanders take att det känns som att vi bönar och ber och jag bad om att vi skulle böna och be redan i mitten på december.

Enligt Oscar Ingström har styrelsen fattat beslut om att ha en jobbansökan på hemsidan för att hitta en sportchef och få fler spelare till A-laget.

– Det står att klubben söker en sportchef och fler spelare till seniorlaget och att man även kommer jobba i tät kontakt med tränarstaben, men det finns liksom ingen tränarstab. Det är bara fabricerade ord. Det är jag som sköter laget själv. Man gör det för att det ska se bra ut utåt sett, men faktum är att man inte har gjort ett jäkla skit för att hitta en enda spelare och att man då söker en sportchef innebär att ingen i styrelsen har gjort något.

"Jag måste säga upp mig"

Oscar Ingström tog under torsdagen kontakt med Alexander Dalin och meddelade att han hoppar av uppdraget som huvudtränare för seniorlaget.

– Jag måste säga upp mig för att någonting ska hända.

Kan ditt beslut återkallas?

– Ja, det är klart att det kan återkallas om det sker en förändring och att de hittar en massa spelare. Jag hoppas just nu att de kan genomföra säsongen, men jag tror inte det.

Ankarsrum tränar en gång i veckan och uppslutningen på träningarna är skral.

– Vi har just nu tränat en gång i veckan och då har vi varit tio personer. Förra året var vi 31 personer för att genomföra säsongen och i år har vi varit tio personer. Den äldre stommen, som har sagt att de kan hjälpa till, har inte kommit igång utan de väntar på att någonting ska hända. De vill inte förlora 20 matcher till. Det var detta jag förutspådde i december, vilket gjorde att jag valde att lyfta frågan och nu är vi inne i mars.

Lagets tilltänkta seriepremiär spelas hemma mot IF Ariel om sju veckor (onsdagen den 22 april). Det återstår att se om Ankarsrum kommer till spel med ett lag i årets seriespel.

